Els EUA prohibiran tauletes i portàtils a les cabines dels avions provinents de països de l'Orient Mitjà i el nord d'Àfrica

El govern dels Estats Units prohibirà els aparells electrònics -tauletes i ordinadors portàtils principalment- a les cabines dels avions que provinguin de 8 països de l' Orient Mitjà i el nord d'Àfrica. Aquest tipus de dispositius hauran de ser facturats a la bodega de l'avió, segons haurien indicat funcionaris nord-americans a la CNN.

El departament de Seguretat Nacional ha pres la decisió per por d'un atac terrorista als vols que operen sense escala provinents d'aquestes dues regions, asseguren les mateixes fonts. La mesura afectarà 9 aerolínies que operen a 10 aeroports i només s'aplicarà als vols que tenen com a destí ciutats dels EUA, en cap cas en vols de sortida.

La primera aerolínia que ha fet seva la nova norma, abans i tot que aquesta s'anunciï de manera oficial, ha sigut Royal Jordanian Airlines, que ha dit en un tuit aquest dimarts que prohibirà dur a l'equipatge de mà gairebé qualsevol aparell electrònic, excepte telèfons mòbils i dispositius mèdics, a tots els seus vols directes als EUA. La decisió de la companyia comença a aplicar-se de manera immediata degut a les "preocupacions transmeses per certs departaments nord-americans".

Això passa dies després que la segona ordre executiva de Donald Trump per vetar l'entrada als EUA a ciutadans de 6 països de majoria musulmana hagi estat suspesa per un jutge federal, tal com ja va passar amb la primera.