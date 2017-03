Fillon mira de rellançar la seva candidatura presentant el seu "projecte per França"

Avui comença una setmana decisiva pel candidat del centredreta francès. François Fillon ha presentat oficialment aquest matí el seu programa electoral per intentar centralitzar d’una vegada per totes el debat sobre el seu “projecte per França” i així fer mig oblidar a l’opinió pública els afers mediàtics i judicials que l’arrosseguen pel fang des de fa setmanes. Una missió gairebé impossible ja que aquest mateix dimecres està convocat a declarar per l'afer dels sous ficticis pagats a la seva dona i dos dels seus fills, amb força números per sortir-ne imputat.

Malgrat les intencions d’edulcorar el programa, les grans línies del seu projecte continuen sent les mateixes:

Endarrerir l’edat de jubilació als 65 anys (ara és als 62),

Eliminar 500.000 llocs de treball de funcionaris,

Augmentar a 39 hores setmanals la jornada a la funció pública,

Suprimir l’última reforma laboral aprovada pel govern de Manuel Valls

En la seva presentació, Fillon ha oblidat (voluntàriament?) que també vol suprimir l'Impost de solidaritat sobre la fortuna, que grava els patrimonis superiors a 1,3 milions d'euros, i que pretén augmentar la TVA, l’equivalent a l’IVA. No se n’ha pogut escapar de parlar-n’hi, però, quan un periodista hi ha fet referència.

Amb tot, un programa que segons Fillon “no és una purga” tal i com el qualifiquen alguns dels seus adversaris, malgrat que s’haurà de fer alguns esforços. De fet, pel candidat conservador el seu programa és l’únic “que proposa una sèrie de mesures ambicioses i a la vegada realistes” per a França. “Com podeu demanar esforços als francesos sense ser vostè mateix modèlic?”, li han etzibat al torn de preguntes.

En el fons, la roda de premsa de Fillon suscitava més interès per les possibles reaccions a les noves revelacions dels mitjans francesos –que s’encadenen sense treva des de principis d’any–, que no pas per les escasses precisions que ha presentat del seu projecte. De fet, ell mateix ha assegurat en diverses ocasions que el seu “projecte per França” segueix sent el què va presentar a les primàries del centredreta. De passada, una altra manera de dir que continua sent el candidat que gairebé 3 milions de persones van votar al novembre, quan les enquestes el posicionaven com l’home fort per anihilar la creixent Marine Le Pen.

Més detalls que l'esquitxen

L’última revelació que amenaça de provocar un nou daltabaix en l’alterada cursa a l’Elisi de Fillon? 'Le Journal du dimanche' (JDD) es preguntava ahir en titular “qui ha pagat la indumentària” del candidat dels Republicans durant els últims 5 anys. El setmanari assegura que, des del 2012, l’ex primer ministre hauria rebut vestits fets a mida valorats per 48.500 euros de la cèlebre 'maison' Arnys, situada a Saint-Germain-des-Prés, la mateixa on també s’havien fet vestir François Mitterand o Valéry Giscard d'Estaing. D’aquesta suma, 35.500 s’haurien pagat en efectiu. Una afirmació “totalment extravagant” segons l’entorn del candidat ja que “cap 'maison' seriosa accepta pagaments en bitllets d’aquests imports [tan elevats]”. Els 13.000 euros restants els hauria pagat a cop de xec un amic del candidat “a petició de Fillon” segons el mateix amic –que ha volgut guardar l'anonimat– aquest mateix febrer, poc desprès que sortís a la llum l'afer del treball fictíci de la seva dona.

El cert és que Fillon té clar que vol anar fins al final passi el que passi. I ho ha deixat palès una vegada més en la roda de premsa d’avui quan un altre periodista li ha preguntat quina serà la seva estratègia per deixar endarrere tots els afers que el persegueixen. “El sufragi universal, 'monsieur'”, li ha respost ras i curt el candidat abans de donar per acabada la conferència. Veurem què passa a partir d’aquest dimecres.