Flynn es nega a col·laborar amb la investigació del Senat sobre la trama russa

Michael Flynn, l'exassessor de Seguretat Nacional del president dels Estats Units, Donald Trump, es nega a entregar documents al Senat per tal d'esclarir quins son els seus vincles amb Rússia. El militar retirat s'ha acollit a la Cinquena Esmena de la Constitució nord-americana, que recull el dret dels ciutadans a no respondre si un gran jurat no el denuncia o l'acusa.

Els advocats de l'exassessor li han recomanat que no entregui documents incriminatoris a l'equip del Senat que investiga la trama russa, tret que abans obtingui la immunitat.

Flynn no va durar ni un mes al càrrec –va dimitir a mitjans de febrer– i l'episodi de la seva renúncia va destapar el pitjor escàndol de l'administració Trump. L'exmilitar havia amagat informació al vicepresident dels Estats Units, Mike Pence, sobre les seves converses amb l'ambaixador rus als EUA, Serguei Kislyak, durant el període de transició i es va convertir immediatament en el centre de totes les sospites. És una de les principals claus de la investigació que sosté que l'equip de Donald Trump es va coordinar amb el Kremlin durant la campanya electoral per enfonsar les opcions de la seva rival, Hillary Clinton.

La setmana passada, mitjans nord-americans van revelar informació dels serveis d'intel·ligència que deia que els russos presumien en privat de poder influenciar el govern de Donald Trump a través de Michael Flynn.

Pagaments de Rússia i Turquia

La relació entre l'exassessor i el Kremlin ve de lluny. El desembre del 2015 Flynn va viatjar a Moscou per assistir a l'aniversari de la televisió russa RT: li van pagar 45.000 dòlars per fer-ho, un pagament que hauria d'haver fet públic, perquè fins al 2014 va ser director de l'Agència d'Intel·ligència de Defensa (DIA, en les sigles en anglès).

També se l'investiga pel pagament de més de mig milió de dòlars rebuts del govern turc per representar els seus interessos a Washington. Aquesta factura no va ser declarada al departament de Justícia, tal com exigeix la llei per a activitats de promoció de governs estrangers.