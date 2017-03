Israel tanca l'Esplanada de les Mesquites als no musulmans

Les autoritats israelianes han tancat fins a nova ordre l'entrada als no musulmans a l'Esplanada de les Mesquites situada en la ciutat antiga de Jerusalem, arran d'un seguit d'incidents què van començar dilluns i que amenacen de fer malbé el precari equilibri en aquesta zona, la més sensible i volàtil de la regió.

Els incidents van començar quan arqueòlegs israelians van entrar dilluns a l'Esplanada i van voler agafar una pedra de la base de la mesquita Al-Aqsa. Els guàrdies palestins que vigilen el recinte els hi van impedir i immediatament van arribar policies israelians què van detenir dos guàrdies. Al llarg del dia es van produir una desena d'arrestos de guàrdies palestins, una part dels quals van ser alliberats més tard i cinc continuen detinguts.

El director de la mesquita Al-Aqsa, el xeic Omar al-Kaswani, ha dit que els guàrdies estaven fent la seva feina quan van ser detinguts, ja que els arqueòlegs no tenien permís per agafar cap pedra de la mesquita. Un dirigent d' Al-Fatah ha qualificat de "provocació" l'incident que posteriorment va desencadenar aldarulls al sector ocupat de Jerusalem.

Una dona jueva va resultar ferida lleu al cap per una pedra què es va llançar des de l'Esplanada de les Mesquites contra la plaça què dona al mur de les Lamentacions, on acostumen a pregar els jueus. Micky Rosenfeld, portaveu de la policia, va confirmar que l'Esplanada ha estat tancada fins a nova ordre per tots aquells què no són musulmans.



Paral·lelament, diversos mitjans de comunicació hebreus han informat que el primer ministre Benjamin Netanyahu ha decidit que si la situació de la seguretat no es deteriora en les pròximes setmanes, obrirà l'Esplanada de les Mesquites a la visita dels ministres i diputats israelians que vulguin anar-hi després del ramadà, què acaba a finals de juny.

Aquesta mesura es produirà un any i mig després que, per evitar aldarulls i protestes, Netanyahu va ordenar als ministres i diputats que no anessin a l'Esplanada. Arran de la filtració, un diputat del Likud, Yehuda Glick, ha dirigit una petició al Tribunal Suprem contra la prohibició de Netanyahu adduint que no és competència del primer ministre ordenar a la policia qui pot i qui no pot entrar a l'Esplanada. Yehuda Glick és un rabí nascut als Estats Units què forma part de diversos grups de pressió què busquen aixecar el tercer Temple jueu a l'Esplanada de les Mesquites. El 2014, Glick va estar a punt de morir en un atemptat que va cometre un palestí a Jerusalem.