Ivanka Trump tindrà un despatx a la Casa Blanca

La filla gran del president dels Estats Units, Ivanka Trump, de 35 anys, tindrà una oficina pròpia a l'ala oest de la Casa Blanca, segons ha informat aquest dimarts el seu advocat.

Ivanka ha tingut un paper freqüent i atípic des que Donald Trump va ser nomenat -ha pres el protagonisme a la seva madrastra, Melania Trump- i ara, amb el nou despatx, tindrà encara més influència en el cercle presidencial. A Washington és habitual veure la gran dels Trump acompanyant el seu pare en actes oficials i reunions amb caps internacionals.

Divendres va seure al costat de la cancellera alemanya, Angela Merkel, durant una reunió a la Casa Blanca, una posició que també va ocupar durant la visita del primer ministre del Canadà, Justin Trudeau.

Segons ha anunciat el seu advocat, Ivanka no tindrà cap càrrec oficial i no rebrà cap salari pel nou lloc de treball; tot i això, se li aplicaran les mateixes normes ètiques que als treballadors de l'administració i tindrà accés a informació classificada i un telèfon oficial. A l'ala oest també hi treballa el seu marit, Jared Kushner, com a assessor del president.

La influència del matrimoni Kushner-Trump a la Casa Blanca ha sigut molt criticada i aviva la polèmica sobre un possible conflicte d'interessos en el si de la família Trump. El president dels EUA va atacar a principis de febrer, a través de Twitter, la companyia Nordstrom perquè va deixar de vendre la marca de roba i complements d'Ivanka -l'empresa havia anunciat que ho feia perquè no havia arribat a les expectatives comercials-. A això s'hi suma el fet que la consellera de la Casa Blanca Kellyanne Conway demanés a través de la televisió als ciutadans que compressin els productes d'Ivanka, un tipus de promoció que la llei nord-americana prohibeix.

Quan el seu pare es va mudar de Nova York a Washington, Ivanka va negar qualsevol interès a treballar a la Casa Blanca. A partir d'ara hi tindrà un despatx.