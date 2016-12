Kim Jong-un, cinc anys al poder

El 19 de desembre del 2011 es va anunciar la mort de Kim Jong-il, líder del règim totalitari durant 17 anys. El seu successor, Kim Jong-un, va prendre el relleu el 30 de desembre. Avui, el nét de Kim Il-sung, el fundador del país, compleix el seu cinquè aniversari com a líder suprem del poble nord-coreà. Des que va pujar al poder, els assajos nuclears i l'intercanvi d'acusacions amb occident han estat freqüents.

L'assaig nuclear més potent de la història de Corea del Nord



Corea del Nord va protagonitzar el setembre d'aquest any la prova nuclear més gran feta mai al seu territori. Era la cinquena vegada que Kim Jong-un mostrava el seu potencial armamentístic al món. L'assaig va causar un terratrèmol de 5,3 graus mentre la televisió estatal del país asiàtic va qualificar la prova d'"èxit". Poc després els Estats Units i la Xina condemnaven l'assaig.

L'oncle executat

Jang Song-thaek, que va ser número dos del règim fins a la seva mort, hauria comès actes d' alta traïció al poble nord-coreà. L'informe d'intel·ligència anual de Corea del Sud destaca també que en cinc anys s'han comès 340 execucions d'alts càrrecs, entre els quals també hi ha el ministre de Defensa, Hyon Yong-chol. Sobre les execucions entre la població general, l'informe recull 60 casos que s'haurien comès en públic.

Els informes de Corea del Sud sobre el règim veí no sempre són del tot precisos: també van donar per executat el cap de l'estat major, Ri Yong-gil, i poc temps després se'l va veure en públic acceptant el càrrec de membre de la Comissió Central de Defensa.

La lluita contra Sony

El film 'The interview' narra la història de dos periodistes americans que maten el líder nord-coreà a petició de la CIA aprofitant l'entrevista que els ha concedit. La cinta va fer enfadar Pyongyang, que s'ho va prendre com "un acte de guerra" i va amenaçar de respondre en cas que es projectés. Tot i que Corea del Nord va negar les acusacions, poc després Sony va patir un atac cibernètic que li va costar milions de dòlars.

Balanç econòmic positiu

Kim Jong-un ha creat un clima més propens al creixement econòmic. En declaracions a l'agència Efe, Andrei Lankov, professor d'Estudis Coreans de la Universitat Kookmin de Seül, afirma que "els últims anys han estat marcats per un creixement econòmic sostingut i una millora palpable de la situació econòmica". La tendència positiva es manifesta en les noves edificacions a la capital i la moda, la majoria importada de la Xina i venuda als mercats del carrer. Aquestes botigues, que abans eren perseguides per l'autoritat, "ara representen un engranatge econòmic important en la Corea del Nord actual".

"L' economia privada ja no és només tolerada, sinó que està discretament fomentada. Als empresaris del sector privat se'ls està demanant cooperar amb les companyies estatals".

Política exterior

La política exterior que utilitza el règim és l' armament nuclear per mantenir el país en condicions de seguretat, una carta que ja va utilitzar Kim Jong-il. Així i tot, l'increment de proves balístiques ha augmentat considerablement. Recentment, un diplomàtic nord-coreà que va desertar de l'ambaixada del país situada a Londres ha denunciat que el pla nuclear és cada vegada més ambiciós. Segons afirma, "el govern està accelerant el desenvolupament d'armes nuclears per completar-lo el 2017", i afegeix que "mentre Kim Jong-un continuï no abandonarà la via atòmica, encara que li ofereixin 1 bilió o 10 bilions de dòlars. No és qüestió d'incentius".