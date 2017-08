L'alerta pels ous contaminats amb pesticida arriba al País Basc

El departament de Salut del govern basc ha immobilitzat una partida de 20.000 unitats d'ou líquid contaminat amb l'insecticida Fipronil en una empresa de Biscaia. Segons ha informat en un comunicat, ahir a la tarda va rebre una notificació de la presència d'una partida de 20 tones d'ou líquid pasteuritzat contaminat amb Fipronil procedent de França, que havia arribat a una empresa basca per elaborar productes que haurien arribat també a les cadenes de distribució alimentària.

Els serveis d'inspecció del departament de Salut van immobilitzar la partida contaminada i van evitar així que entrés en cap procés de fabricació de productes i també van eliminar tota mena de risc per a la salut pública.

Així doncs, el departament de Salut basc ha avisat que en els pròxims dies destruirà aquesta partida d'ous contaminada i que manté activats tots els dispositius de vigilància per aquesta alerta, que ja ha afectat almenys set països europeus. El 20 de juliol Brussel·les va advertir els seus socis comunitaris que havia detectat ous de gallina contaminats amb Fipronil, un cas que ara investiga la Comissió Europea.

El Fipronil s'utilitza per combatre l'àcar vermell, un paràsit que afecta especialment les gallines, a les quals transmet malalties com la salmonel·losi i el còlera aviari. També serveix per acabar amb plagues de puces, polls, paparres i paneroles. El seu ús, però, està prohibit a la UE si els animals sobre els quals s'aplica són per al consum humà o, com en aquest cas, produeixen algun aliment.