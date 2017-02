Marine Le Pen es nega a retornar 300.000 euros al Parlament Europeu

La líder de l'ultradretà Front Nacional (FN) francès, Marine Le Pen, s'ha negat a reintegrar al Parlament Europeu els 300.000 euros que li reclama aquesta institució que l'acusa d'haver pagat un sou a una assistent que, en realitat, no treballava a l'Eurocambra.

Càrrecs polítics del partits cobren com a tècnics a l'Eurocambra, per Laia ForèsCatherine Griset, excunyada i cap de gabinet de la líder del FN, va estar acreditada com a assistent al Parlament Europeu durant sis anys però, segons han comprovat els òrgans competents, no va exercir mai aquesta feina.

El reintegrament havia de tenir lloc, com a màxim, la mitjanit de dimarts i, com que el termini ha expirat sense que s'hagi fet efectiu, des d'ara els serveis del Parlament Europeu descomptaran a Le Pen una part de les assignacions que rep mensualment fins arribar als 300.000 euros.

La líder de l'ultradreta francesa, que lidera les enquestes de la primera volta de les eleccions presidencials, ha assegurat que és víctima d'una "persecució sense proves". Però el Parlament Europeu manté que no hi ha res de polític en aquesta reclamació i que el 2015 es van registrar un centenar de casos semblants.

"Jo no sóc François Fillon", ha etzibat Le Pen que ha recordat així l'escàndol que envolta el candidat presidencial de la dreta que se sospita va pagar la seva dona un sou com assistent parlamentària, una feina que no va exercir mai.