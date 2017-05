El Marroc deté el líder de les protestes pacífiques del Rif

La policia marroquina ha detingut aquest dilluns el líder de les protestes que fa mesos que duren a la regió del Rif, al nord del país, per sol·licitar millores socials. Nasser Zafzafi va fugir la setmana passada i estava en cerca i captura. Hauria estat detingut a la província d' Al-Hoceima, on es van originar les manifestacions després de la mort d’un venedor de peix dins d’un camió d’escombraries quan intentava impedir que li confisquessin la mercaderia al mes d'octubre.

Al-Hoceima és una regió tradicionalment contestatària amb el poder central i marginada del desenvolupament econòmic. Va ser un dels feus del Moviment 20 de Febrer, la principal manifestació al Marroc durant les Primaveres Àrabs.

En només 6 mesos, Zafzafi s'ha convertit en el líder que encapçala el Moviment Popular del Rif. Reclamen acabar amb la marginació de la regió, inversions socials en hospitals i universitats i la creació de llocs de treball. "És un moment difícil per a nosaltres, només existim quan els interessa", ha denunciat el dissident, que insisteix en el caràcter pacífic de les protestes.

Fins que va esclatar la indignació a la zona per la mort del venedor de peix, Zafzafi estava a l'atur i es dedicava a penjar vídeos a la xarxa amb les seves opinions polítiques. Ara està acusat, com la resta d'activistes del Rif detinguts en aquest període, d'" atemptar contra la seguretat de l'Estat".

540x306 Càrregues policials durant una manifestació el passat 27 de maig a Al-Hoceima / FADEL SENNA / AFP Càrregues policials durant una manifestació el passat 27 de maig a Al-Hoceima / FADEL SENNA / AFP

També pesa sobre ell el càrrec de " pertorbar intencionadament l'exercici de culte", un delicte que la llei marroquina castiga amb penes d'entre 6 mesos i 3 anys de presó. Tot va començar durant la missa del migdia en una mesquita, quan el predicador pronunciava el sermó i va aprofitar per desqualificar el Moviment Popular assegurant que dividia el poble musulmà. Zafzafi era entre els fidels i es va posar dempeus per interrompre el predicador i dir que la divisió la crea l'Estat marroquí al Rif, i continuar amb un discurs ple de referències polítiques i religioses amb el qual va crear un gran enrenou entre els assistents.



El govern considera diabòlic l'episodi: "És un comportament innoble per a la consciència d'una nació que venera i respecta molt les pràctiques i els ritus religiosos". Segons testimonis que eren a la mesquita, entre els fidels hi havia policies de paisà que van provar de detenir Zafzafi però el dissident va escapar rodejat d'un escut humà de simpatitzants.

Els fets van ser enregistrats per assistents i compartits a les xarxes socials gairebé a temps real, fet que va provocar que centenars de joves de diversos barris de la ciutat d'Al-Hoceima sortissin al carrer a protestar contra la persecució del seu líder. És l'últim discurs polític de Zafzafi fins que el van detenir perquè després dels fets de la mesquita va fugir.

Les manifestacions d'aquell dia van provocar nombrosos enfrontaments entre la policia i els simpatitzants del líder opositor i hi va haver una quarantena de detinguts. En solidaritat, també hi ha hagut marxes a ciutats com Rabat, Casablanca, Tànger i Marràqueix, amb milers de persones. En alguns casos han sigut dispersades a la força per la policia.

Els dissidents empresonats han demanat que el 20 de juliol, quan hagi acabat el Ramadà que va començar aquest cap de setmana, hi hagi una manifestació massiva. Sempre pacífica, demanen.