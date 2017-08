Multa al jihadista responsable de la destrucció del patrimoni de Tombouctou

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha condemnat aquest dijous el jihadista Ahmad al-Faqi al-Mahdi, àlies 'Abu Turab', a pagar una multa de gairebé tres milions d'euros per la destrucció, l'any 2012, de béns materials de la ciutat de Tombouctou, una de les grans capitals intel·lectuals i espirituals de l'islam situada al centre de Mali i declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco.

Al-Mahdi, tuareg nascut en una localitat a cent quilòmetres de Tombouctou, és a la presó des del 2016, on comleix una condemna de nou anys per aquests mateixos fets. Ara, però, haurà de pagar també una multa de 2,7 milions d'euros, específicament, per reparar els danys ocasionats a la població l'any 2012.

El TPI considera que Al-Mahdi ha comès greus perjudicis als residents de Tombouctou, ja que la ciutat depèn directament del turisme, i la destrucció de part del seu patrimoni ha fet disminuir l'arribada d'estrangers. Per això, la multa ha de servir per reconstruir els edificis històrics i religiosos que va destruir i per compensar les pèrdues econòmiques i els danys morals ocasionats a la població civil.

En la seva sentència, l'alt tribunal fins i tot ha especificat que el terrorista podria optar per mesures simbòliques, com una cerimònia commemorativa o de perdó, amb l'objectiu de donar reconeixement públic al dany moral sofert per la comunitat de Tombouctou.

Responsabilitat i reconeixement

En l'inici del judici que va començar el 2016, Al-Mahdi ja va admetre la seva responsabilitat i participació activa en la demolició de nou mausuleus i una mesquita a Tombouctou. "Tots els càrrecs contra mi són pertinents i correctes. Em sap greu el dany provocat amb les meves accions. Lamento el que he fet a la meva família, al meu país i a la comunitat internacional en el seu conjunt", va dir en aquella ocasió.

El TPI ha conclòs que les disculpes del jihadista són "genuïnes, categòriques i empàtiques" i també ha afegit que Al-Mahdi ha d'indemnitzar el govern de Mali i la comunitat internacional: "Haurà de fer front a una condemna simbòlica i pagar un euro a cadascuna d'aquestes parts".

Destrucció del patrimoni

El Patrimoni de la Humanitat ha sigut víctima d'atacs en diversos indrets del món al llarg de la història. Tal com ha apuntat l'alt tribunal, "la destrucció porta un missatge de terror i de desemparament: es destrueix part de la memòria compartida i la consciència col·lectiva de la humanitat i la fa incapaç de transmetre els seus valors i coneixements a les generacions futures".

La ciutat de Tombouctou va ser parcialment destruïda el gener del 2012, quan es va iniciar a Mali un conflicte armat en què diversos grups terroristes van prendre el control de la ciutat que és patrimoni de la humanitat.