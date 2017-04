Netanyahu planta un ministre alemany per trobar-se amb entitats en contra de l'ocupació

La negativa del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, a reunir-se aquest dimarts amb el ministre d'Afers Estrangers alemany, Sigmar Gabriel, ha suscitat una crisi diplomàtica entre els dos països, amb l'intercanvi d' acusacions mútues però limitades, i que segurament no tindran conseqüències més enllà de l'incident puntual.

La cancel·lació de la trobada s'ha anunciat 'in extremis', tan sols uns minuts abans de l'hora prevista, les cinc de la tarda, quan el portaveu de l'oficina del primer ministre ha fet pública una decisió que ha sorprès tothom tot i que ja s'havia comentat unes hores abans. La història de la crisi va començar la nit de dilluns, quan el Canal 2 de la televisió hebrea va avançar que l'oficina de Netanyahu havia comunicat un "ultimàtum" al ministre alemany: havia de triar entre reunir-se amb Netanyahu o reunir-se amb representants de dues ONG israelianes – Breaking the Silence i B'Tselem- què s'han caracteritzat per denunciar l'ocupació dels territoris palestins dintre i fora d'Israel.

Amenaces "lamentables"

Avui, Gabriel ha respost a l'"ultimàtum" a través del canal de televisió alemany ZDF dient que no suspendria la reunió amb les ONG esmentades i que considerava "lamentables" les amenaces de Netanyahu. I ha afegit que, en qualsevol cas, si Netanyahu suspenia l'encontre, això no afectaria les relacions bilaterals entre els dos països.

De fet, l'anunci posterior de la cancel·lació no té res a veure amb les relacions bilaterals en un sentit ample perquè Gabriel va trobar-se ahir mateix amb el president d'Israel, Reuven Rivlin, i en l'àmbit personal tampoc, perquè el ministre ha recalcat que ell ha visitat l'estat jueu en una vintena d'ocasions.

Posteriorment, l'oficina de Netanyahu ha dit que la seva política és "no reunir-se amb diplomàtics que visiten Israel i es troben amb organitzacions que difamen els soldats de l'exèrcit israelià i persegueixen el seu processament com a criminals de guerra". "No passaria pel cap d'aquests diplomàtics reunir-se als Estats Units o el regne Unit amb representants d'organitzacions que criden al processament de soldats americans o britànics", deia el comunicat de l'oficina de Netanyahu.

En realitat, les dues ONG esmentades no volen el processament dels soldats israelians davant els tribunals internacionals sinó l' aplicació del dret internacional i acabar amb l'ocupació que ja dura 50 anys i que dia a dia és més visible a la Cisjordània ocupada. De fet, els membres principals de Breaking the Silence són soldats i oficials de l'exèrcit israelià.

Més tard, Netanyahu ha volgut parlar amb Gabriel per telèfon però el ministre alemany, empipat, no li ha agafat l'aparell, segons han indicat fonts diplomàtiques que han insistit que les relacions bilaterals i "especials" entre els dos països continuaran pel bon camí.