“També votem per elegir la societat que volem ser”

L’ambient al carrer els diumenges al matí és especial a París. Té un je ne sais pas quoi difícil de descriure. I en un dia d’eleccions, encara més. Un dels quiosquers del Boulevard de Magenta, a l’altura de l’Estació de l’Est, explica que la venda de diaris ha crescut una mica aquests últims dies. “Suposo que a partir de dilluns també vindrà més gent per saber els resultats al detall”, comenta amb poc entusiasme. Un home d’una cinquantena d’anys interromp la conversa per pagar un exemplar de Le Canard Enchaîné, el setmanari que ha trastocat la campanya de François Fillon i, de retruc, a ell. No gaire lluny, es veuen nombroses entrades i sortides del col·legi Bernard Palissy.

Aquest col·legi del districte 10 de la capital francesa ha obert puntualment les portes a les vuit, com a la resta dels 66.546 repartits per tot França. Un agent de seguretat palplantat a la porta inspecciona les bosses de pares que arrosseguen cotxets amb nens plorant, parelles de joves amb gossos i sense, i electors que abans d’entrar ja tenen preparat el document d’identitat. Una patrulla de tres policies fa acte de presència davant l’establiment. En menys de mitja hora, dos escamots més els reemplaçaran per garantir la seguretat dels electors d’un país que vota sota l’estat d’emergència. Una festa democràtica sota fortes mesures de seguretat que es va poder celebrar sense incidents importants. Només un cotxe sospitós estacionat davant un col·legi electoral de Besançon va obligar a aturar les votacions per unes hores en aquesta escola del nord-est de França. I un altre fet que cada vegada més és menys aïllat: una desena d’activistes de Femen van manifestar-se davant del col·legi on va votar Le Pen a Hénin-Beaumont, al Pas de Calais.

El vot de la inquietud

“Era important per a mi aquesta primera volta perquè és la primera vegada que el vot és igual d’obert que crucial”, reconeix la Christine després de votar. Ha vingut amb els seus quatre fills, patinets inclosos, que deuen vorejar els deu anys. Està preparada per a la decepció, em diu sense perdre el somriure, tot i que guarda un bri d’esperança en el candidat que ha votat. Prefereix no dir-me’l, però intueixo que és Benoît Hamon. “Estic inquieta perquè no sabem què passarà”, confessa. Quan el col·legi Bernard Palissy tanqui a les vuit del vespre, la Christine hi retornarà per al recompte de vots. M’indica que és aquí on vota Jean-Luc Mélenchon, veí del barri. Al final, però, el candidat insubmís ho acabarà fent en un altre col·legi, a la Rue Louis-Blanc. “Sortiràs a la tele, mama?”, li pregunta un dels seus fills, esvalotat, abans que els perdi a tots de vista carrer enllà.

No ha sigut fins a passat el migdia que l’Audrey i la Nina han anat a votar. “És diumenge!”, sembla que es vulgui justificar l’Audrey, que ha dipositat la papereta de Mélenchon en un dels col·legis del districte 3 de la capital. “He vingut a votar perquè és una de les poques eleccions en què els candidats representen orientacions molt clares i, per tant, també estem votant per elegir la societat que volem ser”, continua. La Nina, amb més ganes de parlar, es queixa que “el vot en blanc no es comptabilitzi” a França. “Una vegada més no em convencen al 100% cap dels 11 candidats”, assegura. I continua: “És una llàstima que es doni tant de pes a les enquestes i que s’instrumentalitzi el perill que representa el Front Nacional -diu-, perquè al final es té el sentiment que s’ha de fer vot útil des de la primera volta i que, d’alguna manera, ens estan robant les nostres eleccions”.