Theresa May confirma que el Regne Unit abandonarà el mercat únic

Theresa May ha confirmat que el Regne Unit abandonarà el mercat únic com a resultat del Brexit, per bé que intentarà aconseguir “l'accés més ambiciós sobre una base totalment recíproca” amb la Unió Europa (UE). Ho ha fet en presentar, al centre de Londres, les línies generals i els objectius prioritaris del seu pla per abandonar-la, procés que hauria de tenir com a resultat la construcció d’una “Gran Bretanya més global, més forta i més justa”.

L’acord final a què Londres arribi amb la UE en el decurs dels propers dos anys serà sotmès a l’aprovació de les dues cambres del Parlament britànic abans que no entri en vigor, ha assegurat. La primera ministra també ha apuntat la necessitat d’establir “un període de transició” que permeti la implementació dels diferents aspectes del Brexit de forma progressiva i que eviti que, al final dels dos anys previstos per formalitzar el divorci, hi hagi encara massa matèries sobre les quals escriure la lletra petita. Tot i així, ha advertit que davant les veus que volen “castigar el Regne Unit” per la decisió presa el 23 de juny, està disposada a “abandonar la Unió sense cap acord abans que no pas acceptar-ne un de dolent”.

En aquest cas, ha afirmat que el model econòmic del Regne Unit s’hauria “de revisar”, i ha insinuat que potser les illes podrien esdevenir quasi un paradís fiscal, amb una rebaixa important de taxes corporatives a fi d’atrdure inversions exteriors. Ha insistit, però, que “la cooperació entre la Unió i el Regne Unit és no només necessària en matèria de comerç, sinó també en matèria de seguretat”. “Després del Brexit –insistia–, la Gran Bretanya vol continuar sent un bon amic i veí en tots els aspectes. Deixem la Unió Europea, no Europa”.

Quant a la permanència dins la unió duanera europea, May es va mostrar una mica més ambigua. Ja que si bé “pertànyer-hi impediria al Regne Unit signar els seus propis acords comercials”, Londres busca un “accés als mercats europeus lliure d’aranzels” i el més obert possible. Béns i serveis han de poder continuar circulant com fins ara, apuntava.

Un altre dels efectes immediats del Brexit serà la derogació de tota la legislació europea fins ara vigent al Regne Unit i la fi de la supremacia de la Cort Europea de Justícia per sobre de les dels tribunals britànics. La 'premier' també ha confirmat que una altra de les seves prioritats serà garantir els drets dels nacionals comunitaris i dels britànics expatriats a la Unió en els primers estadis de les negociacions amb els 27. Sense entrar en detalls, però, va deixar clar que el seu govern establirà una “política d’immigració” per a treballadors de la Unió que sigui favorable “als interessos del Regne Unit” i que permeti rebaixar-ne les xifres actuals, un dels factors claus en el vot a favor del Brexit de la majoria dels britànics.

Encara que en acabar la seva conferència l'opinió pública britànica i europea potser té una mica més de coneixement d'allò que May pensa sobre el Brexit, en àrees clau com immigració o la unió duanera, així com els termes específics dels possibles períodes de transició, els detalls concrets han estat mínims. A més, el resultat final continua sent del tot incert. Tot i així, els mercats han rebut amb un cert optimisme les paraules de la 'premier', amb una lleugera pujada de les borses i de la cotització de la lliura en relació amb els valors d'ahir.

En principi, Downing Street invocarà l'article 50 a finals de març. Dos anys després, a les portes de l'estiu del 2019, el Regne Unit hauria d'haver abandonat la UE.