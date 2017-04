Theresa May convoca eleccions anticipades per al 8 de juny

En una compareixença feta davant del número 10 de Downing Street, la primera ministra britànica, Theresa May, acaba d'anunciar que convoca eleccions generals anticipades per al proper 8 de juny. L'anunci es produeix després d'haver posat en marxa la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, el passat 28 de març.

La primera ministra britànica trenca així la reitereda promesa de no fer-ne el pas, a què es va comprometre des que va arribar a Downing Street, poques setmanes després del referèndum del Brexit, a mitjans del passat mes de juliol.

May ha explicat que necessita unes eleccions perquè "diversos partits s'oposen als plans del govern sobre el Brexit". El Partit Laborista ha amenaçat de votar en contra de la decisió final. L'SNP s'oposa del tot al procés negociador que ha engegat el govern i ha plantejat la celebració d'un segon referèndum d'independència. La líder britànica ha afegit que " no està preparada perquè els seus oponents posin en risc les negociacions del Brexit". Les eleccions són "l'única manera de garantir l'estabilitat", ha dit. I ha reblat: "És el moment de tenir un govern fort".

A hores d'ara, els consevadors compten amb una estreta majoria de 16 diputats. Les enquestes mostren una diferència de fins a 20 punts en relació amb els laboristes. Si aquesta dada fos ratificada per les urnes, el laborisme patiria la més gran desfeta en més de tres dècades.

La primera reacció a l'anunci ha estat la del líder liberal-demòcrata, Tim Farron, a través del seu compte de Twitter. Farron hi ha assegurat que és el moment de canviar el rumb que ha pres el govern en relació amb el Brexit.

This is your chance to change the direction of your country pic.twitter.com/wfj4wC7yn3 — Tim Farron (@timfarron) 18 April 2017

Demà, el govern durà una moció al parlament per provocar la convocatòria d'eleccions. Fins ara, els períodes parlamentaris són fixes, de cinc anys. Per fer els comicis, dos terços de la cambra dels Comuns ho han de votar a favor, o bé el govern ha de perdre una moció de confiança. L'opció triada per May implica que el laborisme ha de participar de la convocatòria. Atès la situació interna d'aquest partit, molts diputats laboristes que ja donaven per perduda fins i tot les eleccions programades inicialment per al 2020 amb el candidat actual, hi apostaran com una forma de provocar la caiguda de Jaremy Corbyn.

Corbyn acaba d'anunciar que el seu partit votarà a favor de les eleccions.