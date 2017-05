Theresa May vol doblar la taxa per contractar treballadors estrangers

Theresa May vol doblar la taxa anual per contractar treballadors estrangers qualificats procedents de països no comunitaris. Ho ha anunciat aquest migdia, a Halifax, durant la presentació del programa electoral del Partit Conservador, full de ruta 'tory' de cara a les eleccions del proper 8 de juny. D'altra banda, aquests treballadors també hauran de pagar més que els britànics, i de moment que els comunitaris, per accedir als serveis de la sanitat pública. De moment, la mesura no tindrà efecte entre els ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea, que un cop més queden en el llimb sobre el seu futur, a l'espera, d'una banda, que Londres i Brussel.les negociïn el divorci i, de l'altra, que el govern que sorgeixi de les eleccions elabori la política d'immigració.

Així, doncs, una vegada més en un procés electoral britànic, l'emigració —i com reduir-la— és un dels focus d'atenció del partit en el govern. El Brexit i la necessitat de comptar amb un "lideratge fort i estable" per negociar i pactar amb Brussel·les i un seguit de reformes dels serveis assistencials per a la gent gran han estat altres dels eixos del pla de Theresa May per conquerir la confiança dels britànics en els comicis que han de tenir lloc d'aquí a en tres setmanes.

Durant l'acte de llançament, que ha tingut lloc a Halifax, al comtat de West Yorkshire, al nord d’Anglaterra, en un feu tradicionalment laborista, la primera ministra ha tornat a prometre la reducció del nombre d’immigrants a "desenes de milers, en lloc dels centenars de milers de les dues darreres dècades", una promesa que els tories incompleixen sistemàticament des de l’any 2010, justament des que ella es va fer càrrec del ministeri de l'Interior, sota el primer govern de David Cameron. La mesura per doblar l'impost dels estrangers intenta ajudar a aconseguir un objectiu que, d'altra banda, ha estat molt mal rebut per les associacions d'empresaris.

En un discurs extremadament retòric, farcit de crides a obtenir un "mandat sòlid" per pactar "el millor acord possible" amb la Unió Europea (UE), May s’ha cuidat molt d’oferir detalls concrets de com pensa aconseguir la reducció del nombre d'immigrants. Però el programa sí que estableix que l'actual tribut de 1.200 euros s'incrementarà als 2.400.

La lletra petita del "nou contracte" que els conservadors ofereixen a la societat anuncia, tanmateix, que el govern, en cas que hi arribin, impulsarà durant la propera legislatura "l’establiment d'una política d’immigració que permeti reduir el nombre de gent que ve a Gran Bretanya des de la UE". El redactat, però, és molt ambigu i suggereix un possible sistema de visats, l’esperit del qual pot dependre de l’acord final amb Brussel·les.

La taxa de la mort

El front intern del programa està dominat per la sacsejada a l’assistència de la gent gran, que implica la supressió de l’ajuda universal als jubilats per finançar la calefacció, diners que es destinaran a l’esmentat servei, i per l’obligatorietat de pagar-lo si es tenen uns ingressos i cartera de valors superior als 117.000 euros, inclòs l’habitatge.

Amb més del 60% de la població propietària, el 75% en el cas dels majors de 65 anys, i un valor mitjà de les cases de 265.000 euros, la mesura garanteix que la immensa majoria de la població el sufragarà. L’estat, però, podrà diferir-ne el cobrament fins a després de la mort del beneficiari, quan amb la venda o el traspàs de l’immoble serà factible eixugar el deute adquirit. L’oposició ja ho ha qualificat com "la taxa de la mort".