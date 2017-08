El Tribunal Suprem de l'Índia prohibeix el divorci 'instantani'

El Tribunal Suprem de l'Índia ha declarat inconstitucional aquest dimarts la pràctica musulmana del 'triple talaq', segons la qual un home musulmà pot posar fi al seu matrimoni de forma unilateral i instantània repetint tres vegades la paraula 'talaq', que significa 'em divorcio'.

De fet, a l'Índia, s'han detectat diversos casos en què els homes musulmans han demanat el divorci a les seves dones a través d'aquest mètode, i cada vegada més a través d'una carta, una trucada telefònica o un missatge de text, com pot ser per WhatsApp o Skype. Aquesta pràctica ha existit durant dècades, però no es menciona en la Xaria -la llei islàmica- ni l'Alcorà. Segons recull el text, el divorci s'ha d'allargar durant tres mesos perquè hi hagi temps per a la reflexió i la reconciliació.

Sentència sense unanimitat

Els cinc jutges de l'Alt Tribunal, cadascun dels quals representa una de les religions majoritàries al país asiàtic -hinduisme, islam, sikhisme, cristianisme i zoroastrisme-, han considerat que aquesta forma de divorci 'instantani' va en contra de la Constitució del país.

La decisió ha tingut el suport de la majoria, però no el consens absolut, ja que dos dels magistrats han sostingut que el 'triple talaq' s'empara en la Llei Personal Musulmana, legislació introduïda el 1937 per mitjançar en els assumptes personals específics d'aquesta religió.

El cap del Tribunal Suprem, J.S. Khehar, de religió sikh, ha explicat que no és competència de l'òrgan judicial tombar aquesta pràctica i ha demanat que sigui el Parlament el que promulgui una llei sobre aquest assumpte en concret. Els que han sostingut la seva suspensió, en canvi, han assegurat que la pràctica va en contra de la llei islàmica.

Demanda ciutadana

El cas havia arribat a l'alt tribunal per petició de cinc dones musulmanes que s'havien divorciat per mitjà d'aquest mètode i de dos grups defensors dels drets humans. Precisament, els activistes dels drets humans han considerat una victòria històrica la decisió de l'Alt Tribunal i el primer ministre indi, Narendra Modi, ha celebrat la suspensió de la pràctica.

Judgment of the Hon'ble SC on Triple Talaq is historic. It grants equality to Muslim women and is a powerful measure for women empowerment. — Narendra Modi (@narendramodi) August 22, 2017

El 'triple talaq' és una pràctica musulmana i, per tant, existeix en diversos països. Tot i així, ja ha estat prohibida als veïns Pakistan o Bangladesh. La decisió del Tribunal Suprem indi ha estat aplaudida també per molts ciutadans, representants i institucions del país i d'arreu del món.