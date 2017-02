Trump i Abe reforçaran la seva aliança jugant a golf

El primer ministre del Japó, Shinzo Abe, arriba avui a Washington per mantenir una cimera durant els pròxims dies amb el president dels Estats Units, Donald Trump. Els dos mandataris es trobaran divendres a la Casa Blanca, on tindran el primer contacte des que el magnat és el màxim mandatari del país nord-americà. Després d'aquesta reunió, ambdós marxaran cap a Florida on els espera un cap de setmana a un complexe turístic propietat de Trump a Palm Beach. Els mandataris podran parlar del futur de l'aliança que mantenen els seus països mentre juguen a golf.

Segons va afirmar Donald Trump el cap de setmana anterior a una emissora de ràdio local, jugant a golf coneixes millor a una persona que mantenint un dinar i considera la reunió com una trobada de "diversió" entre companys més que entre adversaris.

La constitució japonesa prohibeix que els funcionaris acceptin regals, per tant, la trobada pot portar-li problemes en cas que Trump es faci càrrec de les despeses de la delegació nipona al 'resort' de luxe.

Els temes incandescents

La visita oficial es produeix en un moment en que Japó vol mesurar el grau de complicitat que hi ha entre els dos països. Entre les qüestions més importants s'hi troben temes relacionats amb el c omerç, seguretat i altres qüestions macroeconòmiques, incloent-hi la moneda. Les intencions del mandatari nipó, a priori, serien les d'afavorir la creació de llocs de treballs per als Estats Units i reforçar el cos militar amb l'objectiu de rebaixar la tensió comercial que existeix entre els dos països capdavanters.

Mentrestant, Trump acusa al Japó de devaluar la moneda per afegir competitivitat a les seves empreses i impulsar les exportacions. D'aquesta manera, el país nipó s'afegiria a la llista de territoris que Trump té en el punt de mira per solucionar el dèficit comercial nord-americà davant dels competidors asiàtics i Mexicans. Recentment, el magnat va desfer-se del TTP, un tractat que integrava econòmicament als Estats Units amb altres països del Pacífic, entre els que s'hi troba el Japó. Davant la negativa de Washington a signar l'acord multilateral, la Xina podria cobrir la vacant.