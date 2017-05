La UE expedientarà els estats que no acullin refugiats

La Comissió Europea està disposada a expedientar els països que no han acollit cap dels 160.000 refugiats provinents de Grècia i Itàlia. El comissari d’Interior, Dimitris Avramópulos, va assenyalar ahir per primera vegada que si Hongria i Polònia no comencen a complir els seus compromisos, hi haurà conseqüències legals a partir del mes de juny. Falten quatre mesos perquè el mecanisme de reubicar 160.000 refugiats es doni per finalitzat. Però la inacció de molts governs de la Unió Europea ha provocat que les xifres estiguin molt lluny del que s’esperava en un principi. Segons l’últim informe publicat per l’executiu, els països de la UE han acollit només 18.418 persones en dos anys.

Gairebé la majoria de països han acceptat els seus compromisos en major o menor grau, però Hongria, Polònia i Àustria han rebutjat el mecanisme des del principi. Els dos primers s’han negat a rebre ningú i el govern socialista austríac ha promès, després de gairebé dos anys, que acollirà 50 persones des d’Itàlia. Per la seva banda, el primer ministre hongarès, Viktor Orbán, ha sigut un dels líders més bel·ligerants contra un mecanisme que creu que afavoreix l’entrada de terroristes a la UE i assegura que les persones de confessió musulmana no s’integraran en un país cristià.

Davant la situació, Avramópulos va avisar ahir que la Comissió farà ús “dels poders que donen els Tractats, en especial l’obertura d’expedients”. “La tolerància i la paciència comencen a esgotar-se”, va admetre el comissari. Tot i així, va negar que es tractés “d’un ultimàtum” als països menys complidors. “Es tracta de terminis, de complir els terminis”, va assegurar. Fins ara no s’havia mostrat a favor de pressionar els estats a través d’expedients: l’aprovació del mecanisme de reubicació va comportar una profunda tensió entre els països, sobretot els de Visegrad (Polònia, Hongria, República Txeca i Eslovàquia), que hi van votar en contra.

“El ritme actual de la reubicació està encara molt per sota del que és necessari per complir els objectius establerts per assegurar que tots els que tinguin dret siguin traslladats en els pròxims mesos”, va lamentar Avramópulos. Un ritme que tampoc compleix Espanya, que, lluny del seus objectius, només ha acollit 886 persones dels 9.437 refugiats a què es va comprometre. En aquest sentit, Brussel·les va tornar a recordar-li que ha d’agilitzar el procés, tot i que el ministre espanyol Juan Ignacio Zoido s’ha mostrat fins ara convençut que l’Estat complirà amb els seus compromisos d’aquí al setembre.

Per la seva banda, països com la República Txeca no han rebut ningú des de fa més d’un any (només ha acollit 12 refugiats) o Eslovàquia i Bulgària, que han mostrat requisits massa estrictes per acceptar asilats. Amb tot, l’executiu pràcticament ha assumit que l’objectiu de 160.000 refugiats difícilment es complirà, però espera que almenys les 16.500 persones registrades i a punt per ser reubicades en altres països de la UE i que són a Grècia i Itàlia puguin començar una nova vida en un altre país d’aquí al setembre.