Els líders de la UE (menys Theresa May) fan una crida a la unitat en la celebració dels els 60 anys del projecte europeu

Els líders de la Unió Europea, a excepció de la primera ministra britànica, Theresa May, s'han reunit aquest dissabte al matí a Roma, a la sala dels Horacis i Curiacis del Palau dels Conservadors, la mateixa on fa 60 anys els sis països fundadors del club europeu van signar els tractats de la Comunitat Econòmica Europea (CEE) i el de l’Energia Atòmica (Euratom), l'embrió de l'actual Unió Europea.

Els caps d'estat i de govern de la UE han celebrat a la capital italiana l'aniversari del club europeu amb la signatura en un acte de solemne de la Declaració de Roma, un text en què repassen els èxits dels 60 anys de la Unió i subratllen que després de la sortida del Regne Unit, la UE estarà unida per fer front als reptes del futur. La paradoxa és que els líders celebren l'aniversari enmig de profundes divisions sobre com ha de ser la UE del futur.

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha fet una crida a la unitat. "Europa, com a entitat política, o estarà unida o no serà res", ha dit el polonès. Tusk també ha demamat lideratge als caps d'estat i de govern: "Demostreu que sou els líders d'Europa, que podeu conservar el gran llegat que hem heretat dels herois de la integració de fa 60 anys".

Valors comuns

El primer ministre d'Itàlia, Paolo Gentiloni, ha recordat que la UE és una història de pau i ha subratllat que els europeus tenen valors comuns. "Hem de tenir el coratge de posar al centre de tot els valors comuns que ens fan sentir colpits quan el Parlament britànic és atac o de sentir joia quan el Bataclan torna a obrir les seves portes", ha assegurat.

El president del Parlament Europeu, també present als actes de celebració de Roma, ha fet autocrítica. "No estem cansats d'Europa però s'han comès molts errors. Com a president del Parlament, estic preocupat per la desafecció que tenen molts ciutadans de la UE. No podem avançar de nou sense apropar-nos a la gent", ha dit.

Activació de l'article 50

La trobada dels líders europeus té lloc només quatre dies abans de l'activació de l'article 50 dels tractats -el que preveu la sortida de la UE- per part del Regne Unit. De fet, May no ha participat a aquesta cimera atès que l'objectiu és parlar del futur d'una Unió a 27.

Els socis europeus han reiterat la voluntat d'apostar per una Europa a dues velocitats en què un grups d'estats membres puguin avançar sols en la integració europea en àrees com la seguretat i la defensa. La UE treballarà “unida, quan sigui possible, i a diferents ritmes i intensitat, quan sigui necessari”, afirma la Declaració de Roma.