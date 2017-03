Brussel·les recorda les víctimes un any després dels atemptats terroristes

Brussel·les ha recordat aquest dimecres al matí les víctimes dels atemptats terroristes del 22 de març del 2016 amb dos actes de commemoració als mateixos escenaris on van tenir lloc els fets. Els terroristes jihadistes van provocar 32 morts i 320 ferits en els atemptats suïcides a l'aeroport de Zaventem i a l'estació de metro de Maelbeek, situada al cor del barri europeu.

Els actes, molt emotius, han estat presidits pel primer ministre del país, Charles Michel, i els reis de Bèlgica, Felip i Matilde, vestits de negre i visiblement emocionats, entre altres autoritats belgues.

El moment més emotiu s'ha produït durant el minut de silenci que s'ha fet primer a l'aeroport al moment exacte en què van explotar les bombes (7.58h del matí) dels dos terroristes suïcides, Ibrahim El Bakraoui i Najim Laachraoui, i després a Maelbeek també a la mateixa hora exacta de l'atemptat (9.11h del matí) amb la bomba activada per Khalid El Bakraoui, germà d'un dels terrorists jihadistes de l'aeroport.

A les 9.11h tota la xarxa de metro de Brussel·les s'ha aturat perquè treballadors i viatgers es poguessin sumar al minut de silenci.

Víctimes dels atemptats

Familiars de les víctimes mortals i persones que van patir en primera persona els atemptats també han participat a la commemoració del primer aniversari dels pitjors atemptats que ha viscut Bèlgica.

Un jove que va perdre la seva dona, Jennifer, a l'atemptat de l'aeroport, ha pres la paraula per recordar-la: "Ho era tot per mi. El meu nord, el meu sud, el meu est i el meu oest", ha dit contenint l'emoció. L'home, que va patir ferides en l'atemptat, ha tingut paraules d'agraïment per una persona anònima que el va ajudar quan va quedar malferit. "En el pitjor dels moments, sempre es poden trobar coses bones", ha dit.

Alerta terrorista

Des dels atemptats del 22 de març, Brussel·les viu en alerta terrorista. Un any després, l'alerta es manté al nivell tres en una escala de quatre. Segons les autoritats del país, des del novembre de 2014 les forces de seguretat han pogut desactivar els plans de diferents grups de terroristes jihadistes per cometre sis atemptats.

Dels 2.500 europeus que es calcula que hi ha a Síria combatent a les files de l'Estats Islàmic -i que poden tornar al territori europeu preparats per a cometre atemptats- 160 són belgues.