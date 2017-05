La policia difón imatges de l'assassí de Manchester poc abans de cometre l'atemptat

260x366 Salman Abedi en un fotograma captat per les càmeres de seguretat dels voltants del Manchester Arena. / REUTERS Salman Abedi en un fotograma captat per les càmeres de seguretat dels voltants del Manchester Arena. / REUTERS

260x366 Salman Abedi en una altra de les imatges difoses per la policia britànica. / REUTERS Salman Abedi en una altra de les imatges difoses per la policia britànica. / REUTERS

La policia britànica ha difós aquesta matinada dues imatges del terrorista suïcida Salman Abedi, captades moments abans que cometés l'atemptat del Manchester Arena, dilluns passat. L'objectiu de és que els ciutadans puguin aportar informació sobre els seus moviments entre el 18 i el 22 de maig.

Les imatges són fotogrames captats per les càmeres de seguretat en un lloc i una hora que no s'ha precisat. S'hi pot veure Abedi amb un guardapit i una gorra fosques, una motxilla a l'esquena, bigot i ulleres. El jove, britànic d'origen libi, va detonar un explosiu de fabricació casolana a la sortida del concert d'Ariana Grande, provocant la mort de 22 persones, molts d'ells menors.

La policia interroga actualment onze sospitosos, entre ells un dels germans del suïcida, i ha escorcollat una sèrie de domicilis de Manchester i la seva àrea metropolitana. Abedi havia estat en alguns d'aquests habitatges, on s'han trobat materials que podria haver fet servir per confeccionar la bomba.

Als carrers de la ciutat encara hi ha una àmplia presència policial i les mostres de solidaritat i els homenatges a les víctimes continuen. La Creu Roja ha anunciat que s'han recaptat 6,4 milions d'euros per als afectats per l'atemptat. L'ajuntament serà l'encarregat de distribuir aquests diners.

Els britànics celebren eleccions generals el proper 8 de juny i els partits polítics ja han reactivat la campanya, que va quedar suspesa després de la massacre. Els últims sondejos mostres un notable avenç dels laboristes de Jeremy Corbyn, que retallen distàncies amb els conservadors de Theresa May, l'actual primera minsitra.