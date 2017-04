Donald Trump i Xi Jinping: les claus d'una trobada històrica

El president xinès, Xi Jinping, i el dels Estats Units, Donald Trump, celebren a Florida aquest dijous i divendres la seva primera reunió cara a cara. La cimera marcarà la pauta de com seran en el futur les relacions entre les dues primeres potències mundials: si s'apostarà per mantenir l'enfrontament o per rebaixar les tensions. O si continuaran marcades pel caràcter imprevisible de Trump.

Les relacions comercials, l'amenaça del programa nuclear nord-coreà, Taiwan i la tensió en el mar de Xina Meridional són els temes que marcaran l'agenda d'aquesta trobada, que se celebra al luxós complex residencial de Mar-a-Lago, propietat de Trump.

Mentre que els dies previs Donald Trump ha escalfat l'ambient tuitejant que la trobada serà “molt difícil” i ha demanat a la seva administració, en clara referència a la Xina, que identifiqui i prengui mesures contra països exportadors que se salten les normes, Pequín, com és habitual, ha apostat per un perfil discret.

...and job losses. American companies must be prepared to look at other alternatives. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de març de 2017

Des de la Xina no s'ha contestat a l'última amenaça de Trump d' actuar unilateralment contra Corea del Nord i la premsa oficial ha mostrat més interès a seguir la visita de Xi Jinping a Finlàndia, prèvia a la seva arribada als Estats Units, que a recollir les amenaces nord-americanes.

Segurament Xi Jinping insistirà a mostrar als Estats Units el seu paper d' estadista responsable i defensor de la globalització.

Trump s'ha mostrat extremadament agressiu contra la Xina durant la campanya electoral i en els seus primers mesos de mandat, però no cal oblidar que si se celebra la reunió és perquè el president nord-americà va haver de fer marxa enrere en les amenaces de canviar la política sobre Taiwan i va haver de reconèixer el principi d’ "una sola Xina".

El secretari d'Estat nord-americà, Rex Tillerson, que havia amenaçat d'impedir militarment l'accés de la Xina als illots artificials que ha construït en el mar de Xina Meridional, també es va mostrar molt més conciliador en la seva visita a Pequín de fa tres setmanes.

Per a la Xina, evitar una guerra comercial amb els Estats Units és un tema prioritari i la reunió representa l'oportunitat d'establir canals de comunicació amb l'administració Trump, que pràcticament ha culpat el gegant asiàtic de tots els mals de la seva economia i ha amenaçat d'apujar els aranzels de les seves exportacions un 45%.

Xi pot oferir, per equilibrar la balança comercial, augmentar les importacions nord-americanes, especialment en alta tecnologia, i intentar seduir els EUA amb una important oferta en infraestructures que comporti inversió i creació d'ocupació.

Amenaça nord-coreana

Corea del Nord és un dels temes clau en aquesta reunió; prova d'això és que la vigília de la cimera, aquest dimecres, Kim Jong-Un va llançar un nou míssil balístic d'abast mitjà que va caure en aigües del Japó. És el cinquè que llança aquest any.

La prova nord-coreana suposa, sobretot, més pressió per a la Xina, que està acusada pels Estats Units de no fer tot el necessari per contenir Pyongyang. Aquesta setmana, Trump, en declaracions al 'Financial Times', assegurava que els Estats Units estan a punt per actuar en solitari i resoldre el problema de Corea del Nord, en clara referència a una solució militar.

Però és difícil que la Xina, que respecta les sancions de l'ONU i aquest any ha suspès les importacions de carbó nord-coreà, cedeixi a noves pressions i segurament es mantindrà en la seva posició de buscar una solució per la via del diàleg. El seu desig és tornar a asseure les parts en una taula de negociacions en què tots cedeixin.

Encara que des de Florida no s'esperen imatges disteses dels dos líders jugant al golf, un esport caigut en desgràcia per la nova austeritat imposada als membres del Partit Comunista xinès, la trobada personal pot impulsar un nou escenari en les relacions bilaterals. Però amb Donald Trump tot és imprevisible.