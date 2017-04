El mur de Trump amenaça de tancar el govern

La mitjanit de divendres és la data límit per arribar a un acord pels pressupostos federals dels Estats Units. Si s’aproven -si els líders del Congrés i els funcionaris de la Casa Blanca arriben a una entesa-, Donald Trump podrà sumar un èxit als seus primers 100 dies de presidència, que se celebren aquest cap de setmana. Si no hi ha acord, però, s’exposa a un tancament parcial de l’administració - shutdown -, una mesura excepcional que Barack Obama ja va patir el 2013, quan el seu govern va quedar bloquejat durant 17 dies per falta de fons. Llavors Obama governava en minoria. Ara, els republicans tenen el control del Despatx Oval, del Senat i de la Cambra de Representants, però necessiten el suport dels demòcrates per aprovar els pressupostos, i aquests no semblen disposats a cedir.

Pressió, també dels republicans

Una de les principals discrepàncies és la partida destinada a la construcció del mur amb Mèxic -1.400 milions de dòlars- que Donald Trump va prometre que alçaria en campanya i que ja ha aprovat construir amb una ordre executiva. El president dels EUA pretén que siguin els mexicans els que paguin el mur, però vol que les obres comencin immediatament. I perquè això passi, els diners hauran d’avançar-los els nord-americans. Els demòcrates han avisat que si la partida pel mur no es retira, deixaran que el govern tanqui. No estan sols: alguns republicans -els dels estats limítrofs amb Mèxic, segons apunta el Wall Street Journal - també veuen amb mals ulls aquesta despesa i pressionen en bloc amb l’oposició. Trump havia promès que el mur costaria 8.000 milions, però les últimes estimacions del departament de Seguretat Nacional diuen que en valdrà 21.600.

“És una eina molt important per impedir que les drogues envaeixin el nostre país i enverinin la nostra joventut”, va defensar ahir el president nord-americà en un tuit. El seu cap de pressupostos, Mick Mulvaney, va dir en una entrevista a la cadena Fox aquest cap de setmana que tot i que “el shutdown és un final que no desitgem”, el govern “vol finançament per a les seves prioritats”, i va apuntar que no es faran enrere.

El shutdown implica paralitzar l’activitat en el si del govern, però només parcialment. Milers de funcionaris podrien seguir treballant sense cobrar i els serveis bàsics seguirien funcionant.

A més del mur, l’administració Trump també vol complir les promeses d’augmentar la despesa militar i de retallar massivament impostos. També busca aprovar, abans dels 100 dies, una nova reforma de l’Obamacare, després que la primera revisió fos tombada fa un mes.