Obama s'acomiada amb una crida a defensar la democràcia

Barack Obama ha posat fi a la seva presidència amb el mateix discurs d'esperança que el va portar fins a la Casa Blanca ara fa vuit anys. El primer president afroamericà de la història dels Estats Units, que traspassarà el poder al republicà Donald Trump el proper 20 de gener, ha demanat als seus conciutadans a defensar la democràcia perquè amb ella els país aconseguirà "una unió perfecte".

A Chicago, on va iniciar la seva carrera política, i acompanyat de familiars i amics, Obama s'ha donat el seu últim bany de masses en el seu comiat. " Aquí és on vaig aprendre que el canvi només passa quan ciutadans comuns s'impliquen , participen i s'uneixen per demanar-lo ", ha afirmat.

En un discurs amb tints nostàlgics, l'encara president nord-americà ha instat a continuar creient que tothom pot marcar la diferència. "Sí es pot, sí ho hem fet", ha conclòs enmig d'una gran ovació.



Obama, abans d'aquest final optimista, ha admès que el seu mandat acabarà amb assignatures pendents com la desigualtat econòmica, els problemes racials i la polarització política. La desigualtat econòmica continuarà causant "desafecció i divisió"; la raça seguirà sent "una força potent que divideix els Estats Units" ha advertit.

De manera breu, també ha parlat del seu llegat i ha reivindicat com a èxits del seu govern la sortida de la Gran Recessió, la reforma sanitària, la mort d'Ossama bin Laden, el restabliment de les relacions amb Cuba o l'acord nuclear amb l'Iran.