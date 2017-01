El Parlament de Gàmbia autoritza Jammeh a mantenir-se tres mesos de president

La transició democràtica i pacífica a Gàmbia ha estat un miratge. Derrotat a les urnes en les eleccions del desembre, Yahya Jammeh s’aferra a la presidència que, en principi, hauria de cedir aquest dijous a Adama Barrow, que amb la seva victòria hauria d’haver posat a 22 anys de règim repressor i totalitari. Però Jammeh, malgrat que els seus homòlegs africans li ho han demanat, no pensa cedir la vara, tot i que va arribar a acceptar la derrota. Dimarts, però, el seu govern es va afanyar a decretar tres mesos d’estat d’emergència, en un gest que ja feia endevinar una postura inamovible de permanència. Poc després, el Parlament el va autoritzar a mantenir-se al càrrec fins a l’abril, així com que la legislatura segueixi fins al juliol.

Sorpresa a les urnes

La situació es complica en aquest minúscul país subsaharià perquè si el president sortint s’atrinxera al càrrec, l’electe no renuncia a ser investit dijous, encara que sigui en una cerimònia privada a territori gambià. En aquest sentit, algunes fonts apunten que la jura podria fer-se a l'ambaixada de Dakar, de sobirania gambiana.

Des del seu refugi temporal del Senegal, Barrow ha rebut el suport de la Comunitat Econòmica dels Estats de l’Àfrica Occidental, la Cedao, i del president francès, François Hollande. Així, el ministre d’Afers Exteriors de Nigèria, Geoffrey Onyeama, ha reconegut que Barrow és el “president legítim” en declaracions a l’emissora gala RFI.

Els exèrcits nigerià i senegalès s’han movilitzat i lideren una missió internacional per intervenir al país si abans d'aquesta mitjanit Jammeh no ha cedit el poder. Fonts diplomàtiques han assenyalat que el Marroc podria haver ofert asil al dictador però no està clar que accepti l'oferta, almenys immediatament. La dona de Jammeh, Zineb Jammeh, és de nacionalitat marroquina.

Diplomatic sources say Morocco offered Jammeh asylum and he said he'll take it if he loses the court case. But that's prob in May #Gambia