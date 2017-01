El Pacífic asiàtic busca un pla B per a la marxa dels Estats Units de l'acord de lliure comerç

El Pacífic asiàtic busca un pla B per resistir després de l'anunciada sortida dels Estats Units de l'acord de lliure comerç, conegut com a TPP, subscrit per Barack Obama amb 11 països de la regió. El Japó, Austràlia encapçalen les veus per trobar noves opcions, com la d' obrir la porta a la Xina.

El nou president dels EUA, Donald Trump, ha complert amb la seva promesa electoral de retirar el seu país del TPP i ha iniciat el gir cap a un major proteccionisme de l'economia nord-americana. Davant d'aquest pas, Shinzo Abe i Malcolm Turnbull, els primers ministres del Japó i Austràlia, les dues majors economies del TPP juntament amb els EUA i Canadà, han donat un pas endavant per intentar salvar l'acord tot i l'absència de la primera potència mundial, malgrat que encara confien en una rectificació final de la nova administració de la Casa Blanca.

Trump comença pel proteccionisme

"Hi ha la possibilitat que el TPP continuï sense els Estats Units", ha assenyalat Turnbull després de parlar per telèfon amb Abe, així com amb els primers ministres de Nova Zelanda, Bill English, i Singapur, Lee Hsien Loong, segons mitjans locals.

Sidney és qui més obertament s'ha posicionat a favor de convidar la Xina a afegir-se a l'acord en un regió en creixement. Pequín, l'exportador mundial més gran, està interessat a omplir el buit que deixarien els Estats Units.

De moment, només el Japó, el gran aliat nord-americà a la regió, ha ratificat el TPP, fet que il·lustra la necessitat estratègica d'aquest país per tal de contrarestar l'enorme pes que la Xina té al Pacífic.