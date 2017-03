Es reactiva la pressió sobre Fillon

Le Canard Enchaîné va treure ahir a la llum un nou capítol dels draps bruts de François Fillon. Segons el setmanari, el presidenciable hauria rebut 50.000 dòlars d’un empresari libanès a canvi que li presentés el president rus, Vladímir Putin, i el president de la petroliera Total, Patrick Pouyanné, ex director de gabinet de Fillon als anys noranta. Segons Le Canard Enchaîné, s’hauria firmat un contracte a través de la societat de Fillon, 2F Conseil. Unes informacions que des del Kremlin es van afanyar a desmentir, titllant-les de “falses”. “Les trobades amb el president estan organitzades pel protocol presidencial”, va dir ras i curt el seu portaveu, que va assegurar que s’excloïa tot tipus d’intermediari.

Per la seva banda, Le Monde publicava també ahir que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat als jutges d’instrucció que afegeixin els càrrecs de frau agreujat i falsificació als almenys quatre punts d’acusació que ja recauen contra Fillon. El diari assegura que, després d’un nou registre a l’Assemblea aquest mateix mes, s’han trobat documents firmats per Penelope Fillon amb càlculs de les suposades hores treballades. És per això que la policia investiga ara si aquests comptes s’haurien efectuat posteriorment a les revelacions per justificar els sous que la dona de Fillon va rebre com a assistenta parlamentària.

Malgrat que Fillon continua aferrat a la seva candidatura, la dimissió dimarts del ministre de l’Interior per un cas similar, pel qual s’ha imputat el líder d’Els Republicans, posa (una mica més) entre les cordes Fillon. Bruno Le Roux va renunciar a la cartera d’Interior després que la fiscalia financera obrís una investigació preliminar dilluns per esbrinar si ha pagat sous ficticis a les seves dues filles, a qui va contractar fins a 14 vegades durant set anys com a col·laboradores parlamentàries.

De fet, la ràpida dimissió de Le Roux -24 hores després que el programa Quotidien revelés els contractes de les seves filles- serveix ara d’argument, per a uns i altres, per seguir pressionant Fillon perquè acabi renunciant a l’Elisi. “Una República exemplar”, va dir ahir el cap d’estat francès, François Hollande, exigeix l’absència de “sospites sobre les persones que exerceixen els càrrecs més alts o els que es postulen per a les responsabilitats més elevades”. Més punxant, Emmanuel Macron va fer referència a “la imparcialitat de la justícia” -tan criticada per Fillon-, etzibant que l’afer Le Roux demostrava “a les persones interessades, en el cas que fes falta”, que “l’esperit de responsabilitat existeix en la política”.

Justament ahir es va efectuar el relleu al ministeri de l’Interior. Matthias Fekl, el nou ministre, va celebrar la decisió de Le Roux per haver actuat “amb responsabilitat i solidaritat amb el govern”, alhora que va apuntar el moment delicat en què assumeix les seves responsabilitats, “amb un nivell d’amenaça terrorista excepcionalment elevat” a un mes per a les eleccions presidencials. Fins ahir secretari d’estat de Comerç Exterior, Fekl és un pròxim de Benoît Hamon. “És una bona notícia”, va valorar el candidat socialista en declaracions a Libération. Una bona notícia principalment per al candidat Hamon: més enllà de la ministra d’Educació, Najat Vallaud-Belkacem, té una manca de suports sòlids al govern, en què molts dubten per canviar-se al carril d’Emmanuel Macron.