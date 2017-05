El sistema sanitari britànic, víctima d'un ciberatac amb el virus Wanna Decryptor

El servei sanitari britànic (NHS en les sigles en anglès) ha patit un ciberatac en el seu sistema informàtic aquest divendres. Segons fonts de l'NHS, seria un atac de tipus 'ransomware', però no hauria accedit a les dades dels pacients. El virus utilitzat hauria estat l'anomenat Wanna Decryptor, que demana diners a canvi de desencriptar les dades que han estat bloquejades. Com a resposta, els hospitals afectats han activat un pla d'alerta per fer front a l'incident i han cancel·lat les cites rutinàries. De moment, s'han vist afectats fins a 16 centres, la majoria a Anglaterra. Per ara no hi ha hagut cap incident a Gal·les, però just a les 17.06 h, hora local, s'ha informat de dos potencials problemes a Escòcia, en consultes de metges de capçalera i de dentistes.

"Estem patint una alteració dels nostres sistemes que està provocant retards a tots els hospitals. Hem activat un pla d'alerta per tal de garantir la seguretat i la salut dels nostres pacients", ha explicat a través d'un comunicat l'hospital londinenc Barts Health. Els hospitals dels comtats d'East i North Hertfordshire, al nord de Londres, asseguren que els sistemes telefònics també s'han vist afectats. L'NHS, però, no ha estat l'únic objectiu de l'atac. Segons el Centre Nacional de Ciberseguretat, altres empreses també haurien patit el cop.

540x306 Portal de l'NHS en què informa sobre problemes tècnics a la xarxa / ARA Portal de l'NHS en què informa sobre problemes tècnics a la xarxa / ARA

Un dels efectes immediats de l'atac ha estat la impossibilitat material del personal d'accedir als historials dels pacients. La infecció ha començat al voltant de les 14.00 h. La demanda del missatge que apareixia a les pantalles dels ordinadors era de 300 dòlars per recuperar l'accés als arxius. La moneda amb què es demana el pagament és el 'bitcoin', fet que dificulta el seguiment del virus i la possibilitat de descobrir qui o quins elements o organitzacions hi ha darrera el xantatge.

#Breaking NHS computer systems believed to have been hit by ransomware cyber attack using malware called "Wanna Decryptor", @NHSDigital says pic.twitter.com/War62qnB4C — Press Association (@PA) May 12, 2017

L'atac ha afectat centres de ciutats com Londres, Manchester, Nottingham, Cumberland o Blackpool, i també algunes consultes de metges de capçalera. El Regne Unit no és l'únic país perjudicat: diverses empreses espanyoles han patit un atac informàtic aquest divendres al matí, que podria estar relacionat amb el cas britànic.