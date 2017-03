Somàlia, en estat d'alerta per la fam

L'Oficina de Coordinació Humanitària de l'ONU, coneguda per les sigles OCHA, ha alertat aquest dilluns que 196 persones han mort a Somàlia des que va començar l'any a causa de la greu sequera que pateix el país, especialment al sud, i que ha obligat les autoritats a declarar l'estat de "desastre nacional". La persistent falta de pluges ha agreujat la inestabilitat social que viu el país des de fa dècades i que ha obligat milions de persones a fugir de casa seva i a deixar de conrear els camps i obtenir menjar.

L'escassetat d'aigua ha provocat un augment del preu de l'aigua, de manera que les comunitats s'han vist obligades a recórrer a fonts d'aigües perilloses que han augmentat el risc de contreure malalties com el còlera o la diarrea.

In #Somalia, 7,909 AWD/Cholera cases & 196 deaths have been reported in 11 regions (38 districts) since the beginning of 2017 pic.twitter.com/8il7TOOlSJ