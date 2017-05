La trama russa plana sobre la presidència de Trump

La trama russa plana sobre la presidència de Donald Trump des del primer dia. L’acomiadament del director de l’FBI, James Comey, l’home que supervisava la investigació federal de la possible coordinació entre la seva campanya i Rússia per influir en les últimes eleccions a la Casa Blanca, només ha incrementat l’ombra de la sospita.

El president nord-americà insisteix que el cas sobre la ingerència electoral russa és “un engany”, “una excusa” dels demòcrates per justificar la inesperada derrota de la seva candidata, Hillary Clinton. Els seus advocats, fins i tot, van entregar divendres una carta als mitjans amb informació molt limitada sobre les seves declaracions de la renda per assegurar que els seus lligams econòmics amb Rússia són mínims -com la venda d’una mansió de Florida a un milionari rus per 95 milions-. L’objectiu de la missiva era deixar clar que no hi ha cap connexió fosca entre Trump i Moscou.

Tanmateix, els vincles entre assessors i familiars seus i persones afins al Kremlin segueixen creixent i creant més dubtes. Coincidències de la vida o complot electoral, les investigacions de la policia federal i de les dues cambres del Congrés dels Estats Units busquen arribar fins al final de la qüestió.

L’FBI ha demanat els registres bancaris de l’exdirector de la campanya de Trump Paul Manafort, segons va publicar ahir el diari Wall Street Journal. El consultor polític, que va treballar per a l’expresident d’Ucraïna Víktor Ianukóvitx, està acusat de rebre pagaments secrets d’un partit ucraïnès pro-rus, el Partit de les Regions.

Les forces policials també investiguen Carter Page, un altre assessor del president a l’inici de la seva campanya, que va mantenir contactes amb l’espionatge rus. Page també ha treballat per a empreses russes com la gasista Gazprom, propietat del govern de Putin.

Roger Stone és un altre aliat i amic de Trump al qual es relaciona amb Moscou pel seu intercanvi de missatges amb el compte de Twitter Guccifer 2.0. Els serveis d’intel·ligència nord-americans consideren Guccifer 2.0 una façana per als agents secrets russos i l’autor del ciberatac contra el Partit Demòcrata i el cap de campanya de Clinton. Stone, a més, va insinuar que va conèixer per avançat la publicació dels e-mails de l’assessor demòcrata a Wikileaks.

L’home de Moscou

D’altra banda, tres membres del govern de Trump, entre ells el general forçat a dimitir del seu càrrec d’assessor de Seguretat Nacional, Michael Flynn, van mantenir, i amagar, converses amb l’ambaixador rus a Washington, Serguei Kisliak. Flynn va caure en desgràcia quan la premsa va revelar que havia parlat sobre les sancions nord-americanes contra Rússia pel conflicte ucraïnès durant el període de transició de poders entre Barack Obama i Trump i, després, havia mentit al vicepresident dels EUA, Mike Pence, sobre el contingut de la conversa.

Per la seva banda, el fiscal general -i secretari de Justícia-, Jeff Sessions, es va recusar del cas sobre Rússia després que se sabés que va ocultar al Senat que s’havia reunit dos cops amb Kisliak durant la campanya. I, finalment, el gendre i assessor del president, Jared Kushner, haurà d’explicar a la cambra alta els seus contactes amb l’ambaixador rus a finals de l’any passat.

Trump i els seus defensors asseguren que aquests contactes amb el representant del Kremlin no tenen res d’especial i que als Estats Units els convenen una relació més bona amb Rússia. Però els seus vincles amb Vladímir Putin -que es va mostrar partidari d’una victòria del magnat novaiorquès- no s’acaben aquí. Un equip del departament del Tresor que investiga el blanqueig de diners donarà informació al Senat que podria revelar possibles lligams financers entre l’empresa de Trump -que dirigeixen ara els seus fills- i oligarques russos.

Mentre s’espera el nomenament d’un nou director per a l’FBI, l’oposició demòcrata insisteix que cal un fiscal especial per al polèmic cas. Per molt que li pesi a Trump, la trama russa seguirà sent un núvol negre sobre el seu govern.