La justícia de Kènia anul·la el tancament del camp de refugiats de Dadaab

El Tribunal Suprem de Kènia ha declarat inconstitucional la decisió del govern de Nairobi de tancar el camp de refugiats de Dadaab, el més gran del món, perquè considera que entre les gairebé 300.000 persones que hi viuen s'amaguen "terroristes" d'Al-Shabaab que aprofiten per reclutar nous milicians. L'executiu té ara 30 dies per presentar una apel·lació.

La cort estima així el recurs presentat per diverses ONG contra la decisió de l'executiu d 'Uhuru Kenyatta, que al novembre va anunciar que tancaria el camp de Dadaab en sis mesos, el què obliga a 26.000 refugiats somalis a tornar el seu país.

A la sentència, el magistrat Justice John Mativo afirma que forçar la repatriació dels refugiats a Somàlia representa "un acte de persecució per als refugiats somalis", ja que el país encara continua sense serveis bàsics i amb la mateixa situació d'inestabilitat política i social que va originar el gran èxode als anys 90. En aquest sentit, la sentència afirma que el govern es va excedir en les seves competències en emetre la directiva per tancar el campament.

El camp més gran del món

Per la seva banda, el titular d'Interior al·lega que la repatriació voluntària ja ha començat i s'està fent de manera "humana", amb un pressupost d'un bilió de xílings (9 milions d'euros).

"Aturar el tancament imminent del camp de refugiats de Dadaab és un primer pas essencial en el respecte i la protecció dels drets dels refugiats. Ara, Kènia i la comunitat internacional han de treballar per trobar solucions alternatives", afirma el director regional d'AI, Muthoni Wanyeki.

El govern justifica el tancament per qüestions de "seguretat nacional", en assegurar que els terroristes es barregen entre els refugiats per planejar atemptats. L'Agència de Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) negocia des de fa temps amb les autoritats locals un pla que permeti el tancament sense cap repatriació forçosa.

El tancament del campament de Dadaab, que està en peu des de fa 25 anys, ha suscitat moltes crítiques internacionals a causa de la dificultat i el perill que suposa repatriar aquestes persones a un país que encara viu en guerra i sota l'amenaça constant dels extremistes d'Al-Shabaab, malgrat que acaba de designar Mohamed Abdullahi Farmajo com a president, en el procés electoral més democràtic dels últims 47 anys.