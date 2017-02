L'ultradretà Wilders titlla de "xusma" els musulmans

L'ultradretà holandès Geert Wilders ha arrencat avui la campanya del Partit de la Llibertat (PVV), per a les eleccions del 15 de març, en un barri humil i multicultural de Rotterdam, envoltat dels seus seguidors i davant l'expectació internacional.



"Si el que busqueu és tornar a tenir a les mans aquest país, només podeu votar per un partit. Hi ha massa escòria marroquina a Holanda que fa que els carrers siguin insegurs", ha advertit Wilders, en mig d'una estricta seguretat i perseguit per desenes de càmeres de televisió procedents d'arreu del món. El xenòfob, sentenciat i condemnat però no sancionat, ha promès "desislamitzar" els Països Baixos i "tornar Holanda als holandesos".



Wilders ha triat Spijkenisse, un barri pluricultural de Rotterdam, presidida per Ahmed Aboutaleb, que és el primer alcalde d'origen marroquí d'una ciutat europea important. L'ultradretà s'ha passejat primer pel mercat ambulant setmanal i després s'ha barrejat amb la gent.

Un dels punts estrella del seu programa és plantejar la sortida dels Països Baixos de la Unió Europea, que considera causant tant de les retallades econòmiques que es van aplicar en els anys passats al país com dels problemes socials, que atribueix a la crisi dels refugiats. Així, ha assegurat que restablirà els controls fronterers per "decidir qui entra" a Holanda.



Així mateix, ha promès tancar totes les mesquites, prohibir l'Alcorà i encarregar-se d'aquesta "escòria" de marroquins, amb referència a una comunitat que, incloent-hi la tercera generació, suposa el 2,2% de la població holandesa.



Suport veïnal



"Venim a donar-li el nostre suport. No està sol. És l'únic que defensa els holandesos de veritat i que recuperarà el nostre país", ha dit Marcela, una dona d'uns 30 anys que ha anat a primera hora del matí a fer costat a Wilders.



Un petit grup de manifestants també s'han donat cita en l'acte de campanya de Wilders per cridar consignes contra el polític antiislamista i euroescèptic.



Wilders està en el punt de mira des de l'assassinat el 2004 del cineasta holandès Theo van Gogh, autor de múltiples crítiques i declaracions polèmiques contra la immigració i el fonamentalisme islàmic.



El començament de la campanya també ha estat acompanyat d'unes polèmiques consignes pintades a la mesquita Moluccan, a Waalwijk, al sud del país. Grans pintades de "Que fotin Al·là!" i "Que fotin el Daeix!", amb referència al grup terrorista Estat Islàmic, han aparegut tant al temple religiós com en diverses cases de la ciutat.



Primer test al populisme