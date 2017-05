Aquest 'punching ball' gratuït anomenat TV3

En la batalla pel control del relat, TV3 és una de els dianes preferides perquè té un gran avantatge: resulta de franc bastonejar-la. Fixem-nos en la polèmica-del-dia. Sèrie 'Nashville'. En un capítol apareixia un cantant melós dient el sintagma "Spanish rose". Al subtítol, s'hi llegia "Rosa llatina". Heretgia! TV3 nega Espanya! Adoctrinament a mitja tarda!

Però resulta que la traducció és bona. A Texas, el terme 'Spanish' es fa servir com a genèric de llatinoamericà. És el mateix mecanisme que, a Nova York, es conegui amb el nom de Spanish Harlem una àrea on el que hi domina no són pas murcians, lleonesos i càntabres, sinó dominicans, cubans, mexicans i, sobretot, porto-riquenys. El vers complert de la cançó, de fet, és "Te'n vas anar a una ciutat fronterera a buscar una rosa llatina i fer arrels". És obvi que la frontera en qüestió és la de Mèxic i, per tant, les probabilitats de trobar una rosa –o sigui, una noia– de Segòvia, Salamanca o Villa Bollullos són francament escasses. Si s'hagués traduït com a "rosa espanyola", l'espectador català hauria interpretat que era algú amb DNI espanyol, per entendre'ns, perquè aquesta és l'única accepció del terme als nostres diccionaris.

El que és significatiu és que a cap mitjà es dona veu a TV3 perquè ofereixi la seva versió o justificació dels fets: consideren que és una traducció correcta? L'han fet ells o és comprada a fora? Bah, avall que fa baixada. "Censura?", es pregunta 'FormulaTV' amb el clàssic interrogant covard. El portal assegura que és "en una d'aquestes cançons on han anat totes les mirades dels espectadors que van veure l'últim capítol emès a TV3". Doncs han estat prou lents de reacció, tenint en compte que és un episodi... de fa dues setmanes. L''E-notícies' parla directament de "censura". I també el digital 'ESdiario'.

Com a qualsevol televisió pública, cal fiscalitzar TV3 perquè doni servei a tots els ciutadans. Però això d'avui és una altra cosa, ben diferent.