Betevé estrena avui el programa sobre sexualitat ‘Oh My Goig’

Després de renovar de dalt a baix la seva imatge, Betevé comença a incorporar novetats en la seva graella. La cadena estrena avui a un quart d’onze de la nit Oh My Goig (OMG), un programa sobre sexualitat que s’adreça al públic adolescent. Presentat per Noemí Elvira, psicòloga especialitzada en drets i salut sexual, Oh My Goig desgranarà diversos aspectes de la sexualitat i plasmarà les opinions i inquietuds dels joves sobre cada tema.

El plaer, les pràctiques sexuals i la definició mateixa del concepte de sexualitat són algunes de les qüestions que es tractaran al programa, que tindrà 13 capítols monogràfics, que arrencaran amb un esquetx de ficció. Oh My Goig informarà sobre els temes, denunciarà situacions de vulneració de drets sexuals i reproductius i respondrà als adolescents i joves en un consultori. El programa tindrà un format transmèdia amb continguts a Instagram, Facebook, Twitter i YouTube.