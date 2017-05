Diagonal TV produirà un ‘thriller’ ambientat a Barcelona

La productora catalana Diagonal TV i la britànica Nevision preparen la sèrie The Barcelona connection, “un thriller criminal d’alt valor de producció” que s’ambientarà a la capital catalana. La ficció, que constarà de sis capítols, es rodarà en anglès i en castellà i tindrà com a eix central un segrest amb motivacions polítiques ocorregut durant la celebració d’una cimera del G-20 a Barcelona.

La trama, basada en una novel·la de Tim Parfitt i adaptada per Alan Whiting, barrejarà política, mitjans de comunicació, tràfic d’obres d’art i assassinats. El projecte, que encara no ha sigut adquirit per cap cadena, estarà dirigit per Roger Gual, guanyador del Goya al millor director novell l’any 2002 per Smoking room.

El president executiu de Nevision, James Cabourne, destaca la vocació internacional de la sèrie: “Volem crear ficció europea que arribi a una audiència global. Tenim plena confiança que aquesta producció captarà l’atenció de cadenes internacionals”.