Julia Roberts s’estrena a la televisió per partida doble

Cada vegada són més els actors que decideixen fer el salt a la televisió després d’una carrera cinematogràfica. L’últim cas és Julia Roberts, que formarà part no d’una sèrie, sinó de dues. Pocs dies després que la HBO anunciés que s’havia quedat amb els drets de Today will be different, una minisèrie que produirà i protagonitzarà Roberts, també s’ha sabut que l’actriu està negociant aparèixer al thriller polític Homecoming.

Aquesta sèrie, que serà dirigida per Sam Esmail, el creador de Mr. Robot, relata les vivències d’un assistent social que treballa en unes oficines secretes del govern nord-americà. Roberts, si es confirma la seva participació, hi interpretaria la supervisora del protagonista. Un paper molt diferent del que tindria a Today will be different, basada en el llibre homònim escrit per Maria Semple, que tracta sobre la vida d’ Eleanor Flood i com s’enfronta tant als perills com els beneficis de la vida moderna.