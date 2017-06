Llucià Ferrer torna a TV3 a l’estiu

Llucià Ferrer presentarà Estranyes parelles, una de les apostes de TV3 per a aquest estiu. Es tracta d’un programa que té punts de contacte amb dos formats que la televisió pública ha emès durant aquesta temporada: Fora de sèrie i El sopar. Amb el primer hi comparteix el fet que es basa en una conversa distesa entre dos personatges coneguts, i amb el segon, que la trobada té lloc a l’entorn d’un àpat. En aquest cas, però, serà un dinar.

Ara bé, Estranyes parelles també introdueix elements nous. Per començar, no hi haurà un entrevistador i un entrevistat, com passa a Fora de sèrie, sinó que els dos convidats estaran en pla d’igualtat. Els protagonistes seran personatges d’àmbits diferents que, en general, no es coneixeran personalment i que, a més, no sabran amb qui compartiran el dinar fins que s’hi trobin cara a cara a l’inici del programa. Una altra de les particularitats del format és que Ferrer no s’asseurà a la taula amb els convidats: “Jo faig de xòfer. Els vaig a buscar, els porto al lloc, gravem una petita conversa dins del cotxe i els presento per cordialitat. Després poso la veu en off en alguns moments, però sense atabalar gaire, i al final surto per fer el cafè amb ells i acabar-ho de tancar”, explica el presentador a l’ARA.

La conversa, doncs, és totalment lliure: no hi ha cap tema pactat prèviament ni cap conductor que l’orienti. “Podem veure persones molt famoses, però no les estan entrevistant. Les preguntes que es fan no són les que faria un periodista, sinó que es pregunten pel que més els encurioseix l’un de l’altre. Parlen de temes personals”, destaca Ferrer, que assegura que, en els capítols rodats fins ara, han aconseguit crear “un clima de relax” entre els convidats que permet que la conversa flueixi amb naturalitat. El presentador no vol revelar encara el nom de cap de les persones que participaran en el programa, però avança que hi haurà “models, actors, actrius, cantants, esportistes i escriptors”, entre altres perfils. “Tenim noms molt potents, i molta quota femenina”, afirma.

Entorns “idíl·lics”

Estranyes parelles es roda en exteriors. Cada capítol es desenvolupa en un entorn diferent, però sempre, segons Ferrer, en un lloc “idíl·lic” de Catalunya. L’element paisatgístic, doncs, també té un pes específic important en el programa, igual que la gastronomia: cada dia un cuiner de la zona on es gravi el capítol serà l’encarregat de preparar l’àpat, amb productes del territori. Entre aquests xefs n’hi haurà alguns de renom, com Paco Pérez (que acumula cinc estrelles Michelin) i d’altres de menys coneguts.

El presentador promet també que “sorprendrà el Llucià que es veurà”, ja que deixarà de banda el seu to “de conyeta” i mostrarà una faceta més madura i pausada. A més de conduir el programa, Ferrer el codirigirà al costat de Toni Mata, que n’és també el guionista. De fet, Estranyes parelles és el primer format que Ferrer produeix directament a través de la seva productora, Lluciferrer 100x100. L’espai, que es va començar a rodar al març, s’estrenarà probablement a mitjans de juliol, s’emetrà setmanalment en prime time i, de moment, constarà de nou entregues de 50 minuts, tot i que Ferrer no amaga que la seva intenció és “fer-ne més”.

Amb Estranyes parelles, Llucià Ferrer torna a TV3 dos anys després de la seva última aparició a la televisió pública al capdavant del programa Menú degustació. El presentador, nascut a Manlleu el 1978, també condueix des de fa dues setmanes a Barça TV, juntament amb Judit Esteban, el concurs Minut 111, sobre la història del club blaugrana.