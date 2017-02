El Suprem prohibeix als mitjans publicar imatges tretes de Facebook sense permís

260x366 Els mitjans no podran utilitzar imatges de Facebook sense permís Els mitjans no podran utilitzar imatges de Facebook sense permís

Per publicar en un mitjà de comunicació una fotografia d'una persona treta del seu compte de Facebook cal el seu consentiment exprés. Ho ha establert aquest dilluns en una sentència el Tribunal Suprem, que considera que, en cas contrari, s'estaria cometent una intromissió il·legítima al seu dret a la pròpia imatge.

El ple de la sala civil del Suprem ha condemnat el diari 'La Opinión de Zamora' a indemnitzar amb 15.000 euros el protagonista d'una notícia de successos de qui el rotatiu va publicar en portada de l'edició impresa una fotografia extreta d'aquesta xarxa social. A més, condemna el mitjà a retirar la fotografia del seu arxiu i li prohibeix tornar-la a publicar en cap suport.

"La finalitat d'un compte obert en una xarxa social és la comunicació del seu titlar amb tercer i al possibilitat que aquests tercers puguin tenir accés a aquest compte i interactuar amb el seu titular, però no que se'n pugui publicar una imatge en un mitjà de comunicació", assenyala la sentència. La resolució estableix que no és imprescindible un consentiment formal (per exemple, per escrit), però sí que cal que sigui inequívoc, com el que es dedueix d'actes o conductes que no siguin ambigües ni dubtoses.

"Que en un compte obert en una xarxa social el titular hi hagi pujat una fotografia seva accessible al públic en general no autoritza un tercer a reproduir-la en un mitjà de comunicació sense consentiment del titular", afegeix la sentència. Segons el Suprem, una actuació d'aquest tipus "no es pot considerar conseqüència natural del caràcter accessible de les dades i imatges d'un perfil públic d'una xarxa social d'internet". En aquest sentit, el tribunal considera que "el consentiment del titular de la imatge perquè el públic en general, o un determinat nombre de persones, pugui veure la seva fotografia en un blog o un compte obert en la web d'una xarxa social no comporta l'autorització per fer ús d'aquesta fotografia i publicar-la o divulgar-la d'una altra manera".