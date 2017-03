TV3 continua tercera i Telecinco se li escapa

[Si mires aquest contingut des d'una app d'un dispositiu mòbil, clica aquí per veure'n el gràfic.]

TV3 ha repetit al febrer els mals resultats d'audiència que havia obtingut al gener. La televisió pública ha tancat el segon mes de l'any amb un 10,6% de quota de pantalla mitjana –el mateix registre amb què havia inaugurat el 2017, que és també el cinquè més baix de la seva història– i això l'ha condemnat novament a la tercera posició. Mentrestant, les seves principals rivals –i especialment, Telecinco– han anat a l'alça, de manera que TV3 té ara una mica més lluny el lideratge.

El canal de Mediaset, que al gener havia empatat amb Antena 3 amb un 10,8%, s'enfila ara fins a l'11,3% i lidera amb certa comoditat: té quatre dècimes de marge sobre la cadena d'Atresmedia –que ha pujat tímidament, fins al 10,9%– i set sobre la pública catalana.

En comparació amb fa un any, la situació de TV3 és especialment negativa: el febrer del 2016, la cadena pública va aconseguir un 13,2% de quota de pantalla, de manera que des de llavors s'ha deixat 2,6 punts. De fet, aquella va ser el millor registre de TV3 en tot l'any, i la segona més alta des de l'octubre del 2014. En canvi, en aquests 12 mesos Telecinco ha guanyat sis dècimes, i Antena 3 mig punt.

Pel que fa a la resta de cadenes, La 1 ha obtingut al febrer un 6,9%, la qual cosa suposa la segona pitjor dada de la temporada, amb una caiguda de mig punt respecte al gener, i repetir el registre de fa un any. Tot i així, la cadena estatal manté el quart lloc sense patir, ja que La Sexta només ha estat capaç de repetir el 6% del desembre i el gener –el resultat més baix des de l'agost– i Cuatro s'ha ensorrat fins al 5,6%, set dècimes per sota del mes anterior i el registre més baix, com a mínim, des del 2015.

Per la seva banda, 8TV guanya tres dècimes i es col·loca en un 3,4%, la segona millor dada de la temporada –tot i que segueix per sota del curs passat, en què sempre va superar aquesta xifra–. I entre els canals temàtics de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), l'únic que creix és el 3/24, que passa de l'1,4% a l'1,5%. L'Esport3 perd una dècima i torna al 0,9% del desembre, mentre que el Super3/33 també es deixa una dècima, fins a l'1,3%, però supera l'1,2% en què s'havia estancat des de l'abril fins al desembre de l'any passat.