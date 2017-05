TV3 s’enfronta a la postveritat

Els avis deien que s’enxampa abans un mentider que un coix. Però els últims temps han posat a prova aquesta noció, amb la multiplicació de sofisticades webs capaces de convertir en virals notícies inventades. El programa Sense ficció posa aquest dimarts (21.55 h) el focus en aquestes noves tècniques de manipulació, caracteritzades pel qüestionament perpetu dels fets. Amb el títol de Veritats de mentida, Montserrat Besses dirigeix aquest documental, que suposa la primera col·laboració entre els serveis informatius de TV3 i el departament de nous formats de la casa, d’on penja el veterà programa de reportatges.

A Veritats de mentida es repassen alguns dels termes que s’han popularitzat els últims temps, com ara postveritat, fets alternatius, clickbait (esquer de clic) o fake news (notícies falses): tot un glossari l’ús del qual s’ha intensificat des de l’arribada de Donald Trump al poder. Amb to didàctic, s’expliquen casos en què s’evidencia el menyspreu dels nous manipuladors pel caràcter sagrat i inapel·lable que solien tenir els fets. En aquest sentit, el filòsof José Antonio Marina, un dels experts entrevistats, alerta: “El que és nou ara no és la mentida. El que és nou ara és el reblaniment de la idea de la veritat”.

El programa analitza també el paper dels gegants d’internet i les xarxes socials com a vehicles de difusió de continguts discutibles. “Facebook ha acceptat que no és només una plataforma tecnològica -explica el president del New York Times, Mark Thompson- tot i que el fet que puguin prendre decisions editorials és també inquietant”.

“Volem esperonar el sentit crític de la ciutadania”, explicava durant la presentació de l’espai David Bassa, cap d’informatius de TV3. “Que puguin discernir entre veritat i mentida. TV3 té la redacció periodística més gran del país i, per tant, ha d’assumir l’obligació de contrastar totes les seves informacions abans d’informar la ciutadania”. En aquest sentit, el reportatge fa autocrítica amb el cas de Muriel Casal, de qui van anunciar la mort -com molts altres mitjans- abans que arribés una confirmació oficial o una informació contrastada.

Besses creu que hi ha dos factors que impedeixen l’adopció a les redaccions d’equips específics de verificació de notícies: “Hi ha d’haver una tradició periodística que inclogui aquesta figura i cal assumir que es tracta d’un procés costós”.

Un debat obert

El canal públic vol donar rang d’especial al Sense ficció d’aquesta nit i el complementa amb un debat posterior que, amb el títol de Veritats compartides, s’emetrà en directe des del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), on s’està celebrant el festival de documentals Docs. A banda del debat que es vegi en pantalla, els promotors del programa volen convertir la discussió en oberta i per això posaran les xarxes al servei d’obrir el diàleg amb el públic.

La taula de debat estarà formada per Manuel Armayones, investigador dels estudis de psicologia i ciències de l’educació de la UOC; Neus Bonet, periodista i degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya; Eva Domínguez, periodista i professora de comunicació estratègica de la UPF, i Norbert Bilbeny, catedràtic d’ètica de la Universitat de Barcelona.