Telecinco cancel·la el nou programa de Toñi Moreno abans d'estrenar-lo

El nou projecte de Toñi Moreno per Telecinco no ha començat amb bon peu. La cadena de Mediaset ha decidit suspendre temporalment 'Mejor impossible' -el programa que havia de substituir 'Qué tiempo tan feliz'- abans d'estrenar-lo. Segons informa Fórmula TV, a banda de deixar el programa el suspens, el canal ha acomiadat a tot l'equip que l'havia de desenvolupar.

Segons el portal, un portaveu oficial de la cadena ha comentat que la decisió no significa que el programa no vegi la llum sinó que es farà un replantejament del format. La premissa inicial de 'Mejor impossible' era reunir sis famosos al voltant d'una taula per comentar temes de la vida quotidiana. A més de Toñi Moreno, el programa havia de comptar amb la col·laboració de Boris Izaguirre, que tornava a la cadena en què es va fer famós gràcies a Crónicas Marcianas.

Actualment, Moreno està vinculada a Antena 3, on presenta el programa 'El árbol de tu vida', un espai d'entrevistes en profunditat amb famosos que té com objectiu descobrir el seu passat familiar.