Els Underwood escampen el terror a ‘House of cards’

El clima polític actual dels Estats Units fa que ' House of cards' “sigui més rellevant que mai”. Ho va dir el seu actor principal, Kevin Spacey, durant les presentacions de la cinquena temporada, que s’estrena aquest dimecres a Movistar+. Per a Spacey, l’arribada al poder de Donald Trump ha demostrat que bona part de les trames de la sèrie es poden fer realitat. Robin Wright coincideix amb el seu company de repartiment i ha assegurat en diverses entrevistes que l’actual president dels Estats Units els està deixant sense idees per a trames futures.

Tot i que manté certs paral·lelismes amb la realitat, House of cards pertany, encara, al món de la ficció, i els guions de la nova temporada es van escriure abans de l’elecció de Trump. La cinquena temporada comença on acabava l’anterior, amb la parella formada per Frank i Claire Underwood immersa en la cursa electoral per ocupar la Casa Blanca. A dues setmanes dels comicis, el matrimoni estén una campanya de terror per dominar l’opinió pública i distreure-la dels escàndols que els afecten. El caos teledirigit es materialitza en una declaració de guerra contra el grup terrorista islàmic ICO, impulsada per un Frank Underwood que fa gala del seu cinisme característic.

Aquí, altre cop, la realitat interfereix en la sèrie. Al gener d’aquest any l’administració de Trump tancava les portes d’entrada als Estats Units als ciutadans de set països majoritàriament musulmans, i el personatge de Spacey seguirà una estratègia molt semblant. La poderosa parella posarà en marxa un discurs populista que defensa retallar les llibertats en favor de la seguretat.

El seu rival, el republicà Will Conway, que representa el prototip del nord-americà perfecte i carismàtic, assistirà estupefacte als tripijocs del candidat demòcrata i la seva parella.

En aquesta nova temporada tornen alguns dels vells coneguts de la sèrie, com Douglas Stamper, interpretat per Michael Kelly. L’aliat més fidel de Frank Underwood es disputarà l’atenció del polític amb LeAnn Harvey, la directora de campanya de Claire Underwood, a qui dona vida Neve Campbell.

Nous ‘showrunners’

Entre els canvis d’aquesta temporada hi ha el relleu de Beau Willimon al capdavant de la sèrie. El showrunner va decidir abandonar la ficció i ara són els guionistes i productors Frank Pugliese i Melissa James Gibson els encarregats de la direcció. El canvi de mans, però, no ha alterat l’atmosfera de la ficció, que seguirà explorant el cinisme del món de la política. Gibson assegura que en aquesta temporada “el camp de batalla és la psique nord-americana i aquest podria ser un dels principals paral·lelismes amb el món real”. “Se’ns va acudir jugar amb la idea de terror i com es pot manipular i afectar la ment dels nord-americans”, explica Pugliese.

La trama també furgarà en el passat de Frank Underwood, un dels secrets més ben guardats de la sèrie. Fins ara s’han descobert pocs detalls de la seva vida, més enllà del seu origen humil i la fam de poder sense límits. Tant ell com la seva dona estan versats en l’art de la manipulació, que posen en pràctica habitualment sense que els importin els danys col·laterals. Durant aquesta temporada el seu modus operandi no canviarà i seguiran fent i desfent al seu gust.

Underwood no decep els seguidors i continua exhibint una actitud que barreja paternalisme i menyspreu cap als seus conciutadans. Com ell mateix recorda en el tràiler d’aquesta temporada, “el poble no sap què és el millor per a ell, jo sé el que necessiten”. La premsa també és un dels objectius del candidat a president, que no dubta a burlar-se del seu impacte real en la societat.

Si durant les tres primeres temporades Frank Underwood era l’estrella absoluta del xou, a partir de la quarta la sèrie va ampliar el focus fent que la Claire, interpretada per Robin Wright, guanyés protagonisme i complexitat. El camí iniciat llavors no deixa d’eixamplar-se i, segons ha comentat l’actriu, els nous capítols seran especialment interessants pel que fa al seu personatge i aprofundiran en les aspiracions de la gèlida primera dama, que es compara sovint amb Lady Macbeth. Per a Wright, Frank i Claire Underwood són dos personatges oposats. Mentre que el primer no té cap mena de filtre i actua de manera visceral, ella és estructurada i calculadora.

En aquest trajecte cap al cim del poder, la Claire comptarà amb el suport d’un nou personatge, Jane Davis. Interpretada per Patricia Clarkson, es tracta d’una dona influent amb importants contactes a Rússia. Segons ha explicat Melissa James Gibson, com sol ser habitual a la sèrie, serà un personatge difícil de llegir.