Vicent Sanchis, reprovat pel Parlament com a director de TV3

El nou director de TV3, Vicent Sanchis, ha estat reprovat avui pel Parlament, després que tots els partits de l'oposició votessin a favor d'una moció presentada per Catalunya Sí que es Pot. Ho ha estat en dos temps. El primer punt de la moció senzillament el reprovava. Però hi havia un tercer punt en el qual, més enllà de la reprovació pública, s'insta el consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a reconsiderar el seu nomenament.

S'obre ara l'interrogant sobre com aplicarà la direcció de la Corporació aquest mandat del Parlament. Jordi Cuminal, diputat de JxSí ho ha qualificat com "la màxima cacicada i ingerència política que s'ha perpetrat mai al Parlament contra els mitjans públics catalans". Al seu parer, s'està castigant Sanchis pel que pensa. "Si no se'n qüestiona la trajectòria professional i no porta quinze dies al càrrec, per què se'l reprova? És un veto polític a un periodista". El diputat reclamava que es debatés el reglament pel qual el consell de govern de la Corporació pot nomenar un director de mitjà, no pas un nomenament concret, que s'ha operat seguint aquest reglament.

Durant el debat, Jèssica Albiach, que presentava la moció, ha advocat per una Corporació "apartidista". Per part de Ciutadans, Fernando de Páramo ha acusat JxSí de "voler utilitzar TV3 com a braç polític del procés per seguir parlant del seu projecte fracassat". I ha criticat Sanchis: "Com ha de ser neutral un senyor que ens ha dit idiotes i tramposos? Pot dir el que vulgui, només faltaria, però després no pot pretendre ser el director de la televisió pública". Per a Esperanza García, del PP, "es menysprea i s'insulta la gran majoria, des de TV3". I Albert Botran, de la CUP, ha considerat que amb el nomenament de Sanchis "s'han perdut les formes". I ha afegit: "És competència del consell, sí, però què costava haver-ho comunicat als grups?".

En els últims dies s'havien intensificat els contactes entre JxSí i el grup del PSC, que s'havia manifestat procliu a abstenir-se en el tercer punt de la moció. Finalment, però, el diputat David Pérez ha anunciat que el votarien igualment, de manera que la moció ha sigut aprovada per 73 vots contra 60. "Teníem dubtes en el tercer punt, per si era una ingerència. I estem a favor que el consell de govern pugui nomenar un director, però amb un concurs de mèrits", ha justificat. "La llei demana consens. Aquesta no és manera de fer les coses".

La moció incloïa un segon punt en el qual es demanava la dimissió de la presidenta en funcions del consell de govern de la Corporació, Núria Llorach.