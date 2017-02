La cara més social del MWC

Quan falten 13 dies perquè comenci el Mobile World Congress, les institucions promotores han presentat aquest dimarts les activitats que complementaran el congrés i que marcaran els dies del 27 de febrer al 2 de març com la festa major de la tecnologia a Barcelona. Al marge de l’esdeveniment principal al recinte de la Fira a la Gran Via i la trobada paral·lela 4YFN d’empreses incipients a Montjuïc, la setmana abans hi haurà una sèrie de xerrades que passejaran la transformació digital pels 10 districtes de la ciutat.

El MWC del 2017 també acollirà l’estrena de Women4Tech, un nou programa de la GSMA que vol omplir l’escletxa de gènere que hi ha en el sector tecnològic: només el 21% dels 101.000 assistents a l’edició del 2016 eren dones. Durant els quatre dies del congrés hi haurà activitats orientades a corregir aquesta anomalia social, promovent, entre altres coses, l’ús de la tecnologia com a eina d’igualtat, que culminaran amb una cimera el dijous 2 en la qual participaran directius -no només dones- de grans empreses del ram, de Facebook a Google. Therese Jamaa, directora general de la GSMA, diu que aquest consorci de 800 operadores -on la meitat de la plantilla són dones- vol donar exemple al sector amb la iniciativa.

I un dels factors que ho poden impulsar, si més no al nostre país, és una altra novetat del MWC 2017: el festival YoMo, una mena de parc temàtic de la ciència i la tecnologia per on passaran 16.000 nois i noies d’entre 10 i 16 anys, procedents majoritàriament de les escoles catalanes implicades en el programa mSchools de capacitació en tecnologies mòbils, per participar en activitats que pretenen fomentar les vocacions científiques i tècniques en l’etapa escolar. Un indicador esperançador és que la meitat dels alumnes que participen en aquest programa són noies. I és que per tenir metgesses, enginyeres i científiques d’aquí uns anys cal combatre des d’ara els estereotips de gènere, que alguns voldríem pensar que són cosa del passat però que segueixen molt presents en la nostra societat tan connectada.