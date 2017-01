Un convidat envia a Buenafuente un guió de l'entrevista que vol que li faci, amb les preguntes i les respostes

"He de dir una cosa abans de començar. El que em va passar abans de la teva entrevista no m'havia passat mai en tota la carrera professional. Mai a la vida un convidat m'havia enviat tota l'entrevista feta, amb les seves preguntes i les seves respostes". Així va començar l'entrevista que Andreu Buenafuente va fer dimecres al seu programa de #0, 'Late motiv', al psicòleg Rafael Santandreu, autor del llibre 'Ser feliz en Alaska'.

El presentador va demanar-li explicacions, i Santandreu es va justificar: "Ho fem des del meu equip de l'editorial perquè els periodistes fan molt males entrevistes. A vegades et fan unes preguntes que un no vol respondre. I a més, el meu passat de professor universitari em diu: 'Dona'ls les preguntes i les respostes'".

Buenafuente va deixar clar que no faria servir el guió que el convidat li havia fet arribar. "Jo treballo d'això. Imagina't que això es posa de moda, cada convidat porta l'entrevista feta, em substitueixen per una màquina i em quedo sense feina. Llavors no seria feliç i em compraria el teu llibre. Ah! Tot era un pla, eh?", va bromejar el presentador.

A partir d'aquí, l'entrevista es va desenvolupar amb normalitat, fins que al final Buenafuente va tornar a fer referència al guió enviat pel convidat: "T'espero quan vulguis sempre que vinguis feliç i suposo que sense qüestionari. Confia en mi, confia en nosaltres!", li va demanar per acabar.