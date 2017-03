Un detector gratuït d'islamòfobs a la premsa, cortesia de Wilders

260x366 El líder de l'ultradretà Partit de la Llibertat, Geert Wilders, vota a les eleccions parlamentàries holandeses a Amsterdam / EFE El líder de l'ultradretà Partit de la Llibertat, Geert Wilders, vota a les eleccions parlamentàries holandeses a Amsterdam / EFE

Que fàcil detectar els mitjans o les firmes islamòfobes... N'hi ha prou de mirar com definien l'holandès Geert Wilders, ara que ha tastat el vinagre dels vots. Comencem pels mitjans més ultres. Allà on tothom hi posa xenòfob, a 'Alerta Digital' el qualifiquen d'“identitari”, “ultradretà” i “euròfob”. Per a 'La Gaceta', aquest racista de pedra picada era “el candidat de la dreta alternativa”. I denunciava que totes les capçaleres holandeses “repetien fins a la nàusea” el lema de “Wilders xenòfob”. Com si fos una fabulació.

Entre els diaris en paper, alguns aprofitaven per seguir fent campanya contra Podem, aprofitant que 'populisme' s'ha convertit en el paraigua més versàtil on tothom hi és benvingut, passeu, passeu, si és que hi ha paraigües d'algú. El tractament més preocupant resultava el de l''Abc'. La crònica, signada per Hermann Tertsch, desprenia una fascinació per Wilders evident: se l'esmentava fins a 21 cops, mentre que el guanyador, Rutte, només rebia deu mencions. A la doble pàgina que li cedien al seu polemista estrella es definia Wilders amb aquests tres qualificatius: “antieuropeista”, “ultradretà” i “estrany i controvertit personatge”. No pas xenòfob, islamòfob o racista: tot just un estrany personatge, un simpàtic excèntric. 'El bueno de Wilders'. Es lamentava l'autor que el líder del Partit de la Llibertat s'havia vist perjudicat per “la ridiculització massiva de Trump en els mitjans europeus”, de qui se'l considera un reflex europeu. Però, sobretot, observin aquest passatge: “Rutte va arrabassar a Geert Wilders el paper d'adalil de la sobirania holandesa enfront de l'atropellament musulmà”. És una frase que valida les idees de Wilders. S'assumeix com a fet que la presència de musulmans al país és un atropellament. No és pas subtil discurs de l'odi, això? Coses que passen quan envies Hermann Tertsch a l'Haia (a cobrir les eleccions, m'apresso a aclarir).