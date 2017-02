La infanta, absolta (però també condemnada)

260x366 La infanta Cristina i Iñaki Urdangarin. / CATI CLADERA La infanta Cristina i Iñaki Urdangarin. / CATI CLADERA

Es veritat que la Infanta Cristina ha estat absolta de delicte que li atribuïa l'acusació particular del cas Noós. Però també és veritat que les jutgesses han estimat que la germana del rei es va lucrar amb les activitats il·legals del seu marit i, per això, la condemnen –sí, condemnen– a pagar 265.088 euros, solidàriament amb Urdangarin.

Amb tot, la majoria de capçaleres destacaven el concepte d'absolució en les portades de les seves edicions digitals. Només 'El Mundo', entre els grans mitjans espanyols, es permetien una mica de crítica concedint un titular prou destacat a una declaració del jutge Castro, instructor del cas Nóos: “El tribunal dóna per bo que la Infanta era una dona 'florero'”. I, dels digitals, 'Público' era el més hostil, amb titulars com “En dictadura o en democràcia, els Borbons sempre es lliuren dels seus delictes” (una reacció d'Alberto Garzón) o “Tenim una infanta que és curta. No ho dic jo, ho diu una resolució judicial” (dins la seva secció humorística #Tremending). A Catalunya, 'El Periódico' va tenir una arrencada també en to crític per a la infanta. El seu 'push' –l'alarma que s'envia a mòbils– resava: “La infanta Cristina, condemnada a pagar 265.000 euros, i Urdangarin, a 6 anys i tres mesos de presó”. I el titular de la web era: “Càstig per a Cristina, presó per a Urdangarin”. Després, però, el titular de portada web va canviar i subratllava també l'absolució de la infanta.

Pel que fa als servils, 'La Razón' era la més astuta. Titulava “La justícia haurà de tornar a la Infanta 322.325 euros”, com si rebés una compensació per tan injust procés. I no: és la diferència entre el que l'han condemnat a pagar i el que va consignar, tement la patacada. És un bon truc: poses a la caixa més diners dels que tocaria i així, després, sembla que t'indemnitzin. Estalviar és fàcil, si saps com fer-ho.