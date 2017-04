Espanyol-Barça i les pressions de l’entorn

EL DERBI D’AQUEST vespre a Cornellà-El Prat es disputarà sota l’esquema habitual: el Barça s’hi juga la Lliga i l’Espanyol saliveja només de pensar que, a part de donar-se el gustàs de guanyar, pot impedir als blaugranes guanyar la tercera Lliga consecutiva (que seria la setena en les últimes nou temporades). Ahir el Xavier Fina escrivia: “Entre la pressió de l’entorn i les queixes continuades, preveig un arbitratge desfavorable per als nostres interessos” (els de l’Espanyol). Que gran que és el futbol. Jo ho veig igual però al revés. Per citar un parell de raons, així a l’atzar, recordaria que una pilota que va entrar mig metre dins la porteria del Betis no va ser donada com a gol. ¿O s’imaginen que el president de la LFP digués que és del Barça? L’única pressió de l’entorn digna d’aquest nom la fa qui té els altaveus més grans. I aquests no són a Barcelona, precisament.