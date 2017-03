La Catalunya ben entesa dels aspirants socialistes

AL FINAL del franquisme i els primers anys de la Transició era freqüent sentir la dreta espanyola parlar de “regionalisme ben entès”. O sigui sardanes, una horeta de català a la tele, a mitja tarda, i no se li acudi traspassar aquesta ratlla. Canvies regionalisme per nacionalisme i els socialistes també s’hi apunten amb entusiasme. Sentir un aspirant a dirigir el PSOE com Patxi López posant el llistó del màxim que pot arribar a ser Catalunya i deixar-ho en “nació cultural” és continuar allà mateix. I això només és el començament del que ens espera. La campanya de les primàries socialistes exigirà als contendents unes grans professions de fe en l’aplicació menys integradora de l’actual model constitucional espanyol. O sigui, a continuar allargant la solució del problema.