Corrupció al PP: L’iceberg es fa gran

L’iceberg es fa gran. La dimissió ahir d’Esperanza Aguirre com a regidora de l’Ajuntament de Madrid suposa un graó més en la degradació de la imatge del PP i, indirectament, del govern espanyol. Dia sí dia també, els populars són notícia per casos de corrupció, ara amb epicentre a Madrid. La justícia no afluixa. Gürtel, Púnica, Lezo... De fet, és el segon cop que l’emblemàtica lideresa Aguirre plega per corrupció -el seu primer adeu va ser per una qüestió de salut-, i aquesta vegada podria suposar el seu allunyament definitiu de l’escena política. Se li acaba el crèdit. De nou, Aguirre va adduir desconeixement, va dir que se sentia enganyada pel que va ser el seu número dos i substitut al capdavant de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, ara empresonat. A Aguirre no li quedava altre remei que plegar: si sabia el que passava al seu voltant, per còmplice; si no ho sabia, com ella diu, per ingenuïtat manifesta.

En la curta mirada, el president del govern espanyol i del PP, Mariano Rajoy, pot sentir-se alleujat: es desfà d’una rival interna incòmoda. Però sense que això deixi de ser cert, també ho és que la justícia va encerclant cada dia una mica més, i cada cop més amunt, una cúpula del PP que hauria viscut durant dècades instal·lada en la normalitat d’unes pràctiques corruptes, una normalitat que s’hauria produït de ple en l’època Aznar però també en la de Rajoy.

Dins el cas Lezo, ahir el jutge va demanar informació sobre l’exministre Eduardo Zaplana, sobre el propietari de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir (per cert, exministre just a la mort de Franco), i, en conjunt, sobre una cinquantena llarga més de persones, inclosos uns quants ex alts càrrecs de governs populars. El mateix Rajoy haurà d’anar a declarar aviat pel cas Gürtel precisament a causa de la negativa del partit fins ara a respondre als requeriments del tribunal, una negativa que pot suposar acceptació de responsabilitat. El tribunal, doncs, mira més amunt, de manera que ja li toca a Rajoy. Si no ho vol fer in situ, ho haurà de demanar explícitament, i serà el mateix tribunal el que ho decidirà. No té garantit, doncs, el plasma. I encara té menys garantit que aquesta espiral de casos de corrupció entorn del PP no acabi trencant la fràgil estabilitat del seu govern i la seva imatge, tant dins com fora d’Espanya.